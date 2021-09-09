Харчування має неабияке значення для мозку, але діти не хочуть їсти рибу та зародки пшениці. Що потрібно робити батькам, щоб привчити дітлахів споживати корисну їжу, яка сприятиме їхньому розвитку?

– По-перше, корисна їжа має бути завжди на столі для всіх членів родини, – говорить дитячий дієтолог Анна Бойко. – Якщо родина харчується правильно, то для дитини це стає нормою.

Але все ж таки є продукти, які діти відмовляються їсти. Наприклад, зелень або риба. І жодні аргументи щодо користі не діють.

– Примушувати дитину їсти щось не потрібно, – радить дієтолог. – Спочатку її треба познайомити з продуктом. Дати скуштувати його або страву, до якої він входить. Розказати якусь цікаву історію про нього.

Добре ще й приготувати щось разом. Щоб дитина побачила продукт з різних боків, на різних етапах приготування, помацала його руками. А коли все буде готово, можливо, їй захочеться це з’їсти.

Отже, щоб діти їли корисну для організму їжу, батькам потрібно навчатися шукати потрібну інформацію і цікаво її доносити до дітей.

Якщо у сім’ї є немовля, то розповідь старшим про корисні продукти можна почати із маминого молока. Грудне молоко – це їжа для головного мозку маляти. Воно багате на жири та інші поживні речовини, такі як білок, залізо, що необхідні для розвитку мозку.

У перші 1000 днів життя мозок стрімко зростає, створюючи основу та схему для передачі інформації, пам’яті та навчання.

Ми бачимо, як немовлята та малюки змінюються у повсякденних простих речах, таких як цілеспрямований рух та розвиток мови. Діти стають старшими, і їхні соціальні навички формуються у дошкільному віці.

Що ж таке їжа для мозку?

По-перше, це жирна риба, оскільки вона є джерелом омега-3 жирних кислот і білка.

Омега-3 жирні кислоти допомагають доставляти кисень до мозку, посилюють кровотік, уповільнюють старіння і можуть впливати на розмір мозку. У школярів це сприяє поліпшенню концентрації та покращенню навичок читання, а у дітей молодшого віку – здатності до навчання.

Холін, який міститься у яйцях, допомагає розвитку центру пам’яті в мозку, особливо протягом перших шести років життя, що вкрай важливо для навчання.

Білок, залізо та цинк необхідні для росту мозку з раннього віку. На щастя, ці поживні речовини містяться разом у яловичині, темному м’ясі птиці, квасолі та деяких зернових. Дефіцит заліза у дитинстві, як показують дослідження, негативно впливає на когнітивні здібності дітей.

Фолієва кислота. Вона була важлива для дитини іще до народження, і продовжує бути такою й далі. Джерелом фолієвої кислоти є рослини та продукти тваринного походження: печінка, яловичина, баранина, свинина, домашня птиця, яйця, молоко і молочні продукти, риба.

Сказати, що потрібно їсти більше риби, яєць чи горіхів, просто, однак втілити у життя це непросто. Знайдіть способи запропонувати яйця, м’ясо, темно-зелені листові овочі, такі як шпинат та зерно з високим вмістом клітковини. Наприклад, яєчня зі шпинатом і зверху – сир, або приготуйте у мультиварці ніжну яловичину.

Молочні продукти є хорошим джерелом білка і вітамінів А, D і В12. Йогурти та яблучне пюре використовуйте як гарнір на сніданок або варіант перекусу.

Горіхи та зародки пшениці додайте до вівсянки або смузі.

І не забувайте про позитивні стратегії годування – вони також можуть творити магію з маленькими дітьми.

Придумайте веселі назви для риби та морепродуктів, наприклад, рожева риба для лосося або луні-туні для тунця.

Вибирайте різнокольорові продукти і наріжте їх на фігури або соломкою, щоб викликати інтерес до їжі.

Дозвольте дітям самостійно подавати їжу.

Табу на ці продукти

Запам’ятайте список продуктів, яких не повинно бути в дитячому раціоні:⠀

Містять трансжири, які викликають запалення в організмі, руйнують вітаміни та нервову систему дитини:

листкове тісто;

майонез;

печиво магазинне (пісочне, вівсяне тощо);

цукерки магазинні;

вафлі;

плавлений сир, що містить шкідливі добавки та виготовляється зазвичай із сиру, термін придатності якого закінчився.

Викликають порушення підшлункової залози і діабет:

Газовані солодкі напої. Вуглекислий газ негативно впливає на слизову шлунка, підсилює здуття і порушує моторику шлунково-кишкового тракту, а також стимулює секрецію соляної кислоти і її агресивність. У напоях багато цукру, що порушує роботу підшлункової залози дітей і веде до ожиріння та діабету. Ортофосфорна кислота у складі деяких напоїв призводить до вимивання кальцію з кісток, роблячи їх крихкими, сприяє утворенню каменів у нирках. Кофеїн перевантажує нервову систему і виснажує наднирники. Сік у пакетиках з фруктозно-глюкозним сиропом дає надлишок фруктози, веде до ожиріння печінки, порушує травлення.

Порушують травлення

Хлібці з цілих зерен злаків або продукти з висівками – продукти не для дітей. Вони дають надлишок грубої клітковини й провокують здуття живота, подразнюють кишківник, перешкоджають здоровому травленню і сприяють анемії. Круглі або довгі хлібці з роздутого рису або кукурудзи, пшениці – можна.

Сприяють розвитку онкозахворювань

Продукти з переробленого м’яса (сосиски, ковбаса, балик тощо) містять нітрит натрію – токсичну речовину, якщо її вживати в надмірній кількості. Доведено, що ці продукти викликають колоректальний рак.

З початку нового навчального року в українських школах почали діяти нові норми харчування. Відтепер школярі мають їсти менше жиру, цукру, солі та хліба. Натомість – більше фруктів, м’яса, молочних продуктів, риби та ягід.