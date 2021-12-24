Сніданок – важливий прийом їжі, який не варто пропускати. Водночас він має бути поживним, щоб заряджати енергією на увесь день.

Факти ICTV зібрали рецепти низькокалорійних та здорових сніданків.

Авокадо з яйцем

Інгредієнти

1 стигле авокадо

2 яйця

сіль, перець, зелень – за смаком

Приготування

Розрізати авокадо на дві частини, ложкою зробити заглиблення для яйця. Вбити туди яйця, посипати сіллю, спеціями та зеленню. Запікати 15-20 хвилин у духовці за температури 180 градусів.

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Вівсяний млинець

1 яйце

30 мл води чи молока

2-4 ст. л. вівсянки

Приготування

Змішати вівсянку з яйцем, сіллю та спеціями. Обжарити на сковорідці без олії. Можна смакувати з сиром, хамоном, зеленню та інжиром.

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Сирний млинець з начинкою

Інгредієнти

90 г сиру

30 г вівсянки

1 яйце

30 г авокадо

сир для змащування

сіль, спеції

Приготування

Вівсяні пластівці перебиваємо блендером, буде мука великого помелу. Сир розминаємо вилкою і до нього додаємо вівсянку, сіль та спеції, ретельно перемішуємо. Сирну масу викладаємо і розподіляємо рівномірно на сухій сковорідці та обсмажуємо з обох боків під закритою кришкою. Після приготування млинець змащуємо сиром і викладаємо авокадо. Можна експериментувати з начинкою.

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Такі варіанти сніданку не сприятимуть набору зайвої ваги, водночас наситять організм усіма необхідними вітамінами та мікроелементами.

Фото: recipes_pp_protein