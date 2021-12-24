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Корисні та низькокалорійні сніданки нашвидкуруч. Як приготувати

24 Грудня 2021, 07:55
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Корисні та низькокалорійні сніданки нашвидкуруч. Як приготувати

Сніданок – важливий прийом їжі, який не варто пропускати. Водночас він має бути поживним, щоб заряджати енергією на увесь день.

Факти ICTV зібрали рецепти низькокалорійних та здорових сніданків.

Авокадо з яйцем

Інгредієнти

  • 1 стигле авокадо
  • 2 яйця
  • сіль, перець, зелень – за смаком
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Приготування

  1. Розрізати авокадо на дві частини, ложкою зробити заглиблення для яйця.
  2. Вбити туди яйця, посипати сіллю, спеціями та зеленню.
  3. Запікати 15-20 хвилин у духовці за температури 180 градусів.

 

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Вівсяний млинець

  • 1 яйце
  • 30 мл води чи молока
  • 2-4 ст. л. вівсянки

Приготування

  1. Змішати вівсянку з яйцем, сіллю та спеціями.
  2. Обжарити на сковорідці без олії.
  3. Можна смакувати з сиром, хамоном, зеленню та інжиром.

 

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Сирний млинець з начинкою

Інгредієнти

  • 90 г сиру
  • 30 г вівсянки
  • 1 яйце
  • 30 г авокадо
  • сир для змащування
  • сіль, спеції
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Приготування

  1. Вівсяні пластівці перебиваємо блендером, буде мука великого помелу.
  2. Сир розминаємо вилкою і до нього додаємо вівсянку, сіль та спеції, ретельно перемішуємо.
  3. Сирну масу викладаємо і розподіляємо рівномірно на сухій сковорідці та обсмажуємо з обох боків під закритою кришкою.
  4. Після приготування млинець змащуємо сиром і викладаємо авокадо.
  5. Можна експериментувати з начинкою.

 

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Публикация от Кулинария , ПП Рецепты ???? (@recipes_pp_protein)

Такі варіанти сніданку не сприятимуть набору зайвої ваги, водночас наситять організм усіма необхідними вітамінами та мікроелементами.

Фото: recipes_pp_protein

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