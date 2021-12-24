Сніданок – важливий прийом їжі, який не варто пропускати. Водночас він має бути поживним, щоб заряджати енергією на увесь день.
Факти ICTV зібрали рецепти низькокалорійних та здорових сніданків.
Авокадо з яйцем
Інгредієнти
- 1 стигле авокадо
- 2 яйця
- сіль, перець, зелень – за смаком
Приготування
- Розрізати авокадо на дві частини, ложкою зробити заглиблення для яйця.
- Вбити туди яйця, посипати сіллю, спеціями та зеленню.
- Запікати 15-20 хвилин у духовці за температури 180 градусів.
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Вівсяний млинець
- 1 яйце
- 30 мл води чи молока
- 2-4 ст. л. вівсянки
Приготування
- Змішати вівсянку з яйцем, сіллю та спеціями.
- Обжарити на сковорідці без олії.
- Можна смакувати з сиром, хамоном, зеленню та інжиром.
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Сирний млинець з начинкою
Інгредієнти
- 90 г сиру
- 30 г вівсянки
- 1 яйце
- 30 г авокадо
- сир для змащування
- сіль, спеції
Приготування
- Вівсяні пластівці перебиваємо блендером, буде мука великого помелу.
- Сир розминаємо вилкою і до нього додаємо вівсянку, сіль та спеції, ретельно перемішуємо.
- Сирну масу викладаємо і розподіляємо рівномірно на сухій сковорідці та обсмажуємо з обох боків під закритою кришкою.
- Після приготування млинець змащуємо сиром і викладаємо авокадо.
- Можна експериментувати з начинкою.
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Такі варіанти сніданку не сприятимуть набору зайвої ваги, водночас наситять організм усіма необхідними вітамінами та мікроелементами.
Фото: recipes_pp_protein