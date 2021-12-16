Ранок після святкування Нового року варто розпочати зі здорового сніданку, а не з доїдання того, що залишилося від святкового столу.

Лікарка-дієтолог, співзасновниця Школи здорового харчування з досвідом роботи у медицині понад 20 років Ольга Демінська розповіла, яким має бути ідеальний сніданок 1 січня.

– На сніданок має бути досить суттєва порція білка, овочів чи фруктів, – говорить Ольга Демінська.

За її словами, ранок можна розпочати з сирників, запіканки чи сиру з фруктами, яєць, приготованих різними способами (пашот, омлет, бенедикт, варене), каші з овочами.

Водночас не варто одразу їсти важкі для переварювання страви – м’ясо, салати з майонезом.

– Якщо ви розумієте, що недобре себе почуваєте, з’їжте гарячого супу, але легенького, нежирного, – додає дієтолог.

Не зайвими будуть чашка кави, чаю чи склянка розсолу.

Для відновлення водного балансу важливо на другий день пити багато води, можна додати до неї лимон.