Утро после празднования Нового года следует начать со здорового завтрака, а не с доедания того, что осталось от праздничного стола.

Врач-диетолог, соучредитель Школы здорового питания с опытом работы в медицине более 20 лет Ольга Деминская рассказала, каким должен быть идеальный завтрак 1 января.

– На завтрак должна быть достаточно существенная порция белка, овощей или фруктов, – говорит Ольга Деминская.

По ее словам, утро можно начать с сырников, запеканки или сыра с фруктами, яиц, приготовленных разными способами (пашот, омлет, бенедикт, вареное), каши с овощами.

В то же время не стоит сразу есть тяжелые для переваривания блюда — мясо, салаты с майонезом.

— Если вы понимаете, что плохо себя чувствуете, съешьте горячего супа, но легкого, нежирного, — добавляет диетолог.

Не лишними будут чашечка кофе, чая или стакан рассола.

Для восстановления водного баланса важно на второй день пить много воды, можно добавить в нее лимон.