С приходом холодов хочется заварить чай или какао и укутаться с головой в плед. Это манящая перспектива, однако несмотря на изменение температурного режима, не стоит забывать о поддержании водного баланса.

В осенний и зимний период также важно пить достаточное количество чистой воды, говорит врач-терапевт клиники Оберіг Владислава Романюк.

— Для поддержания водного баланса важно, чтобы человек пил достаточное для себя количество воды, для каждого оно индивидуально. Жидкость важно потреблять с едой, с напитками, в чистом виде. Чистой воды должно быть не менее половины от общего количества употребляемой жидкости за сутки, — говорит Владислава Романюк.

Конечно же, холодным утром или же после возвращения с улицы осенью сложнее заставить себя выпить стакан воды, чем это было летом. Но не обязательно пить именно холодную воду, ее можно греть и даже кипятить.

— Можно употреблять воду любой температуры, она абсолютно никак не меняется. Даже от кипяченной воды эффект будет, — добавляет терапевт.

Полностью заменять чистую воду чаями и другими напитками не стоит. В день должно быть минимум два-три стакана чистой воды.

Если пить чистую теплую воду сложно, в нее можно добавить ломтик лимона или апельсина.