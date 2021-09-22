З приходом холодів хочеться заварити чай або какао та загорнутися з головою у плед. Така перспектива вабить, проте попри зміну температурного режиму, не варто забувати про підтримку водного балансу.

В осінній і зимовий період також важливо пити достатню кількість чистої води, каже лікар-терапевт клініки Оберіг Владислава Романюк.

– Для підтримання водного балансу важливо, щоб людина пила достатню для себе кількість води, для кожного вона індивідуальна. Рідину важливо споживати з їжею, з напоями, у чистому вигляді. Чистої води має бути не менше половини від загальної кількості рідини, що вживається за добу, – каже Владислава Романюк.

Звичайно ж, холодним ранком або ж після повернення з вулиці восени складніше змусити себе випити склянку води, ніж це було влітку. Але не обов’язково пити саме холодну воду, її можна гріти і навіть кип’ятити.

– Можна вживати воду будь-якої температури, вона ніяк не змінюється. Навіть від кип’яченої води ефект буде, – додає терапевт.

Повністю замінювати чисту воду чаями та іншими напоями не варто. У день має бути щонайменше дві-три склянки чистої води.

Якщо пити чисту теплу воду складно, до неї можна додати скибочку лимона або апельсина.