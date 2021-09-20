Вода з-під крана та пакетований чай – чи безпечно це

Багато українців використовують кип’ячену воду з-під крана для заварювання чаю. Науковці провели дослідження та визначили, що це може бути небезпечно для здоров’я, особливо якщо це пакетований напій.

Питання вивчила група дослідників біохімії та навколишнього середовища з США та Китаю, текст опублікували у журналі, що рецензується Environmental Science&Technology.

Фахівці з’ясували, що коли кип’ячена вода з-під крана використовується для заварювання чаю, невелика кількість хлору, яку додають до загальної системи водопостачання для її очищення, може вступати у реакцію зі сполуками у чаї. Через це може виникати ефект “впливу побічних продуктів дезінфекції”.

Під час заварювання чаю таким способом у деяких випадках рівень побічних продуктів дезінфекції був нижчим, але іноді це провокувало появу у чашці дихлоруксусної кислоти, яка входить до складу деяких ліків, а також хлороформу, який, як стверджують Центри з контролю і профілактики захворювань, може призвести до проблем з печінкою і нирками, якщо вживати його у великій кількості.

Тобто потенційно таке приготування напою може завдати шкоди здоров’ю. Однак, як кажуть у матеріалі, це не привід повністю відмовитися від нього.

Дослідження підіймає це питання, науковці заявляють про необхідність додатково вивчити його.

Харчуючись правильно, потрібно звернути увагу і на якість води, яка потрапляє до організму з супами, чаями, у чистому вигляді. Вода з-під крана, навіть у кип’ячену вигляді, може загрожувати здоров’ю.

Джерело: Eat This, Not That!