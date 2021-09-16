На планеті поширюється небезпечніший штам коронавірусу Дельта. Захиститися від нього допоможе вакцинація, а також правильне харчування.

Фахівці вивчили це питання і розповіли, які харчові звички роблять людину більш вразливою до вірусу і його небезпечної мутації.

Фаст-фуд і розвиток супутніх захворювань

Ультраперероблені продукти і фаст-фуд призводять до розвитку низки проблем зі здоров’ям, через що людина потім може потрапити до групи ризику Covid-19.

– Погані харчові звички та інші фактори способу життя можуть зіграти велику роль у визначенні ризику серцевих захворювань та ІМТ (індексу маси тіла, ожиріння), що, у свою чергу, зараховує людей до групи високого ризику важкого захворювання на коронавірус, – зазначила дієтолог Ешлі Кітченс.

Нездорова їжа та імунітет

Оброблені продукти з високим рівнем вмісту цукру, трансжирами, алкоголь не приносять користі організму. Також вони можуть посилити запалення в організмі, а це підриває захисні властивості.

Коли імунітет ослаблений, людина з більшою ймовірністю наражається на ризик захворіти на коронавірус.

Відсутність вітаміну D

Низький рівень вітаміну D у деяких людей пов’язаний з підвищеною сприйнятливістю до тяжких ускладнень коронавірусу. Тому варто додати його до свого раціону.

Фахівці радять вживати здорову їжу, овочі, фрукти. Правильне харчування допоможе підвищити захисні властивості організму і не захворіти на коронавірус.

Джерело: Eat This, Not That