На планете распространяется более опасный штамм коронавируса Дельта. Защититься от него поможет вакцинация, а также правильное питание.

Специалисты изучили этот вопрос и рассказали, какие пищевые привычки делают человека более уязвимым к вирусу и его опасной мутации.

Фаст-фуд и развитие сопутствующих заболеваний

Ультрапереработанные продукты и фаст-фуд приводят к развитию ряда проблем со здоровьем, из-за чего человек потом может попасть в группу риска Covid-19.

— Плохие пищевые привычки и другие факторы образа жизни могут сыграть большую роль в определении риска сердечных заболеваний и ИМТ (индекса массы тела, ожирения), что, в свою очередь, относит людей в группу высокого риска тяжелого заболевания коронавирусом, — отметила диетолог Эшли Китченс.

Нездоровая еда и иммунитет

Обработанные продукты с высоким уровнем содержания сахара, трансжирами, алкоголь не приносят пользы организму. Также они могут усилить воспаление в организме, а это подрывает защитные свойства.

Когда иммунитет ослаблен, человек с большей вероятностью подвергается риску заболеть коронавирусом.

Отсутствие витамина D

Низкий уровень витамина D у некоторых людей связан с повышенной восприимчивостью к тяжелым осложнениям коронавируса. Поэтому стоит добавить его в свой рацион.

Специалисты советуют употреблять здоровую еду, овощи, фрукты. Правильное питание поможет повысить защитные свойства организма и не заболеть коронавирусом.

Источник: Eat This, Not That