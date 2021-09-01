С 1 сентября дети пошли в школу и будут во всю грызть гранит науки. Чтобы их мозг хорошо работал, и обучение давалось легче, они должны правильно питаться.

Диетологи назвали ряд продуктов, которые стоит добавить в рацион школьника, чтобы сделать его обучение более продуктивным.

Топ-5 продуктов для хорошей работы мозга

Жирные сорта рыбы

Добавление лосося или семги, которые содержат полезные кислоты Омега-3, в рацион позитивно отобразится на когнитивных функциях ребенка, будет способствовать эмоциональному здоровью и уменьшит риск развития депрессии.

Голубика

Ягода богата антоцианами, растительными соединениями, которые обладают как противовоспалительным, так и антиоксидантным действием. Кроме того, она — кладезь витаминов и микроэлементов.

Куркума

Она содержит куркумин, который благоприятно влияет на работу мозга и улучшает память.

Темный шоколад

Продукт содержит флавоноиды, которые помогут улучшить память и замедлить возрастное снижение умственных способностей.

Яйца

Яичный желток богат холином, потребление которого связано с улучшением умственной функции и памяти.

Источник: Eat This, Not That