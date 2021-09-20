Вода из-под крана и пакетированный чай — безопасно ли это

Многие украинцы используют кипяченную воду из-под крана для заваривания чая. Ученые провели исследование и определили, что это может быть опасно для здоровья, особенно если это пакетированный напиток.

Вопрос изучила группа исследователей биохимии и окружающей среды из США и Китая, текст опубликовали в рецензируемом журнале Environmental Science&Technology.

Специалисты выяснили, что когда кипяченая вода из-под крана используется для заваривания чая, небольшое количество хлора, которое добавляют в общую систему водоснабжения для ее очистки, может вступать в реакцию с соединениями в чае. Из-за этого может возникать эффект “воздействия побочных продуктов дезинфекции”.

Во время заваривания чая таким способом в некоторых случаях уровень побочных продуктов дезинфекции был ниже, но иногда это способствовало появлению в чашке дихлоруксусной кислоты, которая входит в состав некоторых лекарств, а также хлороформа, который, как утверждают Центры по контролю и профилактике заболеваний, может привести к проблемам с печенью и почками, если употреблять его в больших количествах.

То есть потенциально такое приготовление напитка может принести вред здоровью. Однако, как говорится в материале, это не повод полностью отказаться от него.

Исследование поднимает этот вопрос, ученые заявляют о необходимости дополнительно изучить его.

Питаясь правильно, нужно обратить внимание и на качество воды, которая попадает в организм с супами, чаями, в чистом виде. Вода из-под крана, даже в кипяченном виде, может угрожать здоровью.

Источник: Eat This, Not That!