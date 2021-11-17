Як правильно похмелятися – питання, яке мучить багатьох людей, які не вміють правильно випивати. Хтось навіть взяв за звичку “перетерпіти”. Але на питання “Чи потрібно знімати похмілля?” у професіоналів одна відповідь – потрібно!

Як пити без похмілля і як допомогти організму позбутися від симптомів похмілля, розповіла Фактам ICTV дієтолог Юлія Поворознюк.

Який прийом алкоголю гарантовано “знесе”

Прийом сурогатів алкоголю призводить до сильної алкогольної інтоксикації. Це – клей, одеколон, антифриз, глід і тд. А також, чим більше доза етанолу в продукті, і чим більший об’єм випитого, тим сильніше інтоксикація.

Чи шкідливо терпіти похмілля

Похмілля – це транзиторний стан і треба організму допомогти відновитися. Шляхом детоксикаційної терапії:

достатній питний режим;

прийом сорбентів;

прийом вітамінів групи В;

прийом гліцину.

Скільки часу потрібно для повного відновлення

Залежить від кількості випитого, частоти вживання алкоголю і стажу алкоголізму.

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Чи існує “чарівна таблетка” від похмілля

Чарівної таблетки немає. Є комплексний підхід:

Детоксикаційна терапія:

активоване вугілля;

біле вугілля;

ентеросгель;

реоН2О;

мінеральні води: Боржомі, Поляна Квасова.

Антиоксидантна підтримка:

ацетилцистеїн;

вітаміни групи В;

гліцин;

L-треонін;

лимонна, бурштинова кислота.

Чи обов’язково їсти під час похмілля

Найкраще зробити розвантажувальний день для відновлення організму і зниження витрат енергії на перетравлення їжі. Потрібно помірне вживання їжі:

Виключити:

смажене;

копчене;

гостре.

Рекомендовані: бульйон або овочевий суп + салати з зелені.

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Чи можна ходити в лазню під час похмілля

Залежить від ступеня похмілля. Найкраще у лазню не йти, а відновитися вдома, дуже добре прогулянки на свіжому повітрі: ходьба, без інтенсивних фізичних навантажень.

Приклад повного циклу позбавлення від симптомів похмілля

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1. Вода тепла з лимоном;

2. Сорбент + стакан води;

3. Контрастний душ, закінчувати процедуру прохолодною водою;

4. Сніданок:

Рецепт 1: смузі зі шпинату, авокадо, насіння льону, полуниці, йогурту.

Рецепт 2: омлет із 2-х яєць з брокколі + салат із зелені, огірків, заправлених оливковим маслом.

Мінеральна вода (Боржомі);

5. Прогулянка на свіжому повітрі у спокійному темпі: ходьба.

6. Мінеральна вода;

7. Сорбент за 2 години до обіду.

Факти ICTV зібрали кілька способів, як не погладшати і не забувати про свою фігуру.