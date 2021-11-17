Як правильно похмелятися – питання, яке мучить багатьох людей, які не вміють правильно випивати. Хтось навіть взяв за звичку “перетерпіти”. Але на питання “Чи потрібно знімати похмілля?” у професіоналів одна відповідь – потрібно!
Як пити без похмілля і як допомогти організму позбутися від симптомів похмілля, розповіла Фактам ICTV дієтолог Юлія Поворознюк.
Який прийом алкоголю гарантовано “знесе”
Прийом сурогатів алкоголю призводить до сильної алкогольної інтоксикації. Це – клей, одеколон, антифриз, глід і тд. А також, чим більше доза етанолу в продукті, і чим більший об’єм випитого, тим сильніше інтоксикація.
Чи шкідливо терпіти похмілля
Похмілля – це транзиторний стан і треба організму допомогти відновитися. Шляхом детоксикаційної терапії:
- достатній питний режим;
- прийом сорбентів;
- прийом вітамінів групи В;
- прийом гліцину.
Скільки часу потрібно для повного відновлення
Залежить від кількості випитого, частоти вживання алкоголю і стажу алкоголізму.
Чи існує “чарівна таблетка” від похмілля
Чарівної таблетки немає. Є комплексний підхід:
Детоксикаційна терапія:
- активоване вугілля;
- біле вугілля;
- ентеросгель;
- реоН2О;
- мінеральні води: Боржомі, Поляна Квасова.
Антиоксидантна підтримка:
- ацетилцистеїн;
- вітаміни групи В;
- гліцин;
- L-треонін;
- лимонна, бурштинова кислота.
Чи обов’язково їсти під час похмілля
Найкраще зробити розвантажувальний день для відновлення організму і зниження витрат енергії на перетравлення їжі. Потрібно помірне вживання їжі:
Виключити:
- смажене;
- копчене;
- гостре.
Рекомендовані: бульйон або овочевий суп + салати з зелені.
Чи можна ходити в лазню під час похмілля
Залежить від ступеня похмілля. Найкраще у лазню не йти, а відновитися вдома, дуже добре прогулянки на свіжому повітрі: ходьба, без інтенсивних фізичних навантажень.
Приклад повного циклу позбавлення від симптомів похмілля
1. Вода тепла з лимоном;
2. Сорбент + стакан води;
3. Контрастний душ, закінчувати процедуру прохолодною водою;
4. Сніданок:
Рецепт 1: смузі зі шпинату, авокадо, насіння льону, полуниці, йогурту.
Рецепт 2: омлет із 2-х яєць з брокколі + салат із зелені, огірків, заправлених оливковим маслом.
Мінеральна вода (Боржомі);
5. Прогулянка на свіжому повітрі у спокійному темпі: ходьба.
6. Мінеральна вода;
7. Сорбент за 2 години до обіду.
Факти ICTV зібрали кілька способів, як не погладшати і не забувати про свою фігуру.