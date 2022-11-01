Експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України, посилаючись на дослідження, пояснили, чому вживання алкоголю може значно збільшити ризик виникнення інсульту.

– Існує думка, що помірне вживання алкоголю, одна або дві порції на день, захищає від інсульту, проте це не так, – стверджують фахівці.

І підкреслюють: навіть помірне вживання алкоголю не позбавляє від інсульту і збільшує його ризик в порівнянні з відмовою від вживання спиртних напоїв.

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Відзначається, що, згідно з даними дослідження, алкоголь є причиною 8% випадків всіх інсультів, що виникли в результаті тромбу в мозку, і 16% інсультів з кровотечею.

На думку медиків, це пов’язано з тим, що алкоголь сприяє розвитку низки неінфекційних хвороб, які збільшують ризик інсульту. А саме:

високий кров’яний тиск є причиною понад 50% інсультів. Вживання алкоголю підвищує кров’яний тиск;

цукровий діабет II типу. Вживання алкоголю може спричинити нечутливість клітин до інсуліну – гормону, який допомагає використовувати цукор у крові. Це може привести до цукрового діабету II типу, що збільшує ризик інсульту в два рази;

надмірна вага – ще один фактор ризику інсульту. Алкогольні напої, як правило, дуже калорійні, тому регулярне вживання великої кількості алкоголю може ускладнити підтримку здорової ваги;

миготлива аритмія. Надмірне вживання алкоголю може спровокувати миготливу аритмію – тип нерегулярного серцебиття. Миготлива аритмія збільшує ризик інсульту в п’ять разів, адже вона може сприяти утворенню тромбів в серці. Якщо цей потік рухається до мозку, це може призвести до інсульту;

пошкодження печінки від занадто великої кількості алкоголю може перешкодити органу виробляти речовини, що сприяють згортанню крові. Це може збільшити ризик інсульту, спричиненого крововиливом у мозок.

Відзначається, людям, які пережили інсульт, вживати алкоголь теж не можна. Крім збільшення ризику повторного інсульту, є й інші наслідки цього.

Наприклад, вживання спиртних напоїв на тлі прийому ліків може мати шкідливі наслідки. Особливо коли препарати, які ви приймаєте, розріджують кров.

Крім того, алкоголь може погіршити ситуацію у людей, які погано сплять, мають проблеми з мовленням.