Эксперты Центра общественного здоровья Минздрава Украины, ссылаясь на исследования, объяснили, почему употребление алкоголя может значительно увеличить риск возникновения инсульта.

— Существует мнение, что умеренное употребление алкоголя, одна или две порции в день, защищает от инсульта, однако это не так, — утверждают специалисты.

И подчеркивают: даже умеренное употребление алкоголя не избавляет от инсульта и увеличивает его риск по сравнению с отказом от употребления спиртных напитков.

Отмечается, что, согласно данным исследования, алкоголь является причиной 8% случаев всех инсультов, возникших в результате тромба в мозге, и 16% инсультов с кровотечением.

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По мнению медиков, это связано с тем, что алкоголь способствует развитию ряда неинфекционных болезней, которые увеличивают риск инсульта. А именно;

в ысокое кровяное давление я вляется причиной более 50% инсультов. Употребление алкоголя повышает кровяное давление;

с ахарный диабет II типа. Употребление алкоголя может вызвать нечувствительность ваших клеток к инсулину – гормону, который помогает использовать сахар в крови. Это может привести к сахарному диабету II типа , что увеличивает риск инсульта в два раза;

и збыточный вес – еще один фактор риска инсульта. Алкогольные напитки обычно очень калорийны, поэтому регулярное употребление большого количества алкоголя может осложнить поддержание здорового веса;

м ерцательная аритмия. Чрезмерное употребление алкоголя может спровоцировать мерцающую аритмию – тип нерегулярного сердцебиения. Мигающая аритмия увеличивает риск инсульта в пять раз, ведь она может способствовать образованию тромбов в сердце. Если этот поток переместится в мозг, это может привести к инсульту;

п овреждение печени из-за слишком большого количества алкоголя может помешать органу производить вещества, способствующие свертыванию крови. Это может увеличить риск инсульта, вызванного кровоизлиянием в мозг.

Отмечается, людям, пережившим инсульт, употреблять алкоголь тоже нельзя. Кроме увеличения риска повторного инсульта, есть и другие последствия этого.

К примеру, употребление спиртных напитков на фоне приема лекарств может иметь вредные последствия. Особенно когда препараты, которые вы принимаете, разжижают кровь.

Кроме того, алкоголь может усугубить ситуацию у людей, которые плохо спят, имеют проблемы с речью.