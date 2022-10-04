Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Ученые назвали восемь продуктов, который снижают риск развития инсульта

4 октября 2022, 13:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
їжа
Источник: Pixabay

Согласно результатам исследования американских ученых, результаты которого были опубликованы в журнале Stroke, включение в рацион продуктов, богатых калием, может на 13% снизить риск всех видов инсульта у женщин старше 50 лет.

Сообщается, что команда в течение 11 лет изучала более 90 тыс. женщин в постменопаузе в возрасте от 50 до 79 лет, у которых в анамнезе не было инсульта.

— Высокое потребление калия связано с более низким риском инсульта и ишемического инсульта, а также смертности от всех причин у пожилых женщин, особенно у тех, у кого нет гипертонии, — резюмировали исследователи.

Читайте также:
персикиПредотвращает болезни сердца, инсульт и рак: ученые назвали фрукт долголетия и здоровья

Сейчас смотрят

Отмечается, что преимущества калия в уменьшении количества инсультов были поддержаны Британским кардиологическим фондом (BHF).

Эксперты Фонда предлагают такие продукты, богатые калием:

  • курица — 174 г содержит 574 мг калия;
  • банан — один содержит 330 мг;
  • авокадо — половина содержит 360 мг;
  • брокколи — 80 г в сыром виде содержит 317 мг;
  • шпинат — 80 г содержит 545 мг;
  • приготовленный лосось — 154 г содержит 634 мг;
  • картофель — 175 г вареного содержит 639 мг;
  • стакан обезжиренного молока содержит 316 мг.

Исследование также показало, что диеты, богатые калием, связаны с более низким кровяным давлением у женщин, которые едят много соли.

Источник: Express

Теги
Інсульт Здоровое питание літні люди Наукові дослідження
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь