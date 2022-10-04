Согласно результатам исследования американских ученых, результаты которого были опубликованы в журнале Stroke, включение в рацион продуктов, богатых калием, может на 13% снизить риск всех видов инсульта у женщин старше 50 лет.

Сообщается, что команда в течение 11 лет изучала более 90 тыс. женщин в постменопаузе в возрасте от 50 до 79 лет, у которых в анамнезе не было инсульта.

— Высокое потребление калия связано с более низким риском инсульта и ишемического инсульта, а также смертности от всех причин у пожилых женщин, особенно у тех, у кого нет гипертонии, — резюмировали исследователи.

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Отмечается, что преимущества калия в уменьшении количества инсультов были поддержаны Британским кардиологическим фондом (BHF).

Эксперты Фонда предлагают такие продукты, богатые калием:

курица — 174 г содержит 574 мг калия;

банан — один содержит 330 мг;

авокадо — половина содержит 360 мг;

брокколи — 80 г в сыром виде содержит 317 мг;

шпинат — 80 г содержит 545 мг;

приготовленный лосось — 154 г содержит 634 мг;

картофель — 175 г вареного содержит 639 мг;

стакан обезжиренного молока содержит 316 мг.

Исследование также показало, что диеты, богатые калием, связаны с более низким кровяным давлением у женщин, которые едят много соли.

Источник: Express