Согласно результатам исследования американских ученых, результаты которого были опубликованы в журнале Stroke, включение в рацион продуктов, богатых калием, может на 13% снизить риск всех видов инсульта у женщин старше 50 лет.
Сообщается, что команда в течение 11 лет изучала более 90 тыс. женщин в постменопаузе в возрасте от 50 до 79 лет, у которых в анамнезе не было инсульта.
— Высокое потребление калия связано с более низким риском инсульта и ишемического инсульта, а также смертности от всех причин у пожилых женщин, особенно у тех, у кого нет гипертонии, — резюмировали исследователи.
Отмечается, что преимущества калия в уменьшении количества инсультов были поддержаны Британским кардиологическим фондом (BHF).
Эксперты Фонда предлагают такие продукты, богатые калием:
- курица — 174 г содержит 574 мг калия;
- банан — один содержит 330 мг;
- авокадо — половина содержит 360 мг;
- брокколи — 80 г в сыром виде содержит 317 мг;
- шпинат — 80 г содержит 545 мг;
- приготовленный лосось — 154 г содержит 634 мг;
- картофель — 175 г вареного содержит 639 мг;
- стакан обезжиренного молока содержит 316 мг.
Исследование также показало, что диеты, богатые калием, связаны с более низким кровяным давлением у женщин, которые едят много соли.
Источник: Express