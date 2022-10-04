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Їжа

Вчені назвали вісім продуктів, який знижують ризик розвитку інсульту

4 Жовтня 2022, 13:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
їжа
Джерело: Pixabay

Згідно з результатами дослідження американських вчених, результати якого були опубліковані в журналі Stroke, включення до раціону продуктів, багатих на калій, може на 13% знизити ризик всіх видів інсульту у жінок старше 50 років.

Повідомляється, що команда протягом 11 років вивчала понад 90 тис. жінок в постменопаузі віком від 50 до 79 років, у яких в анамнезі не було інсульту.

– Високе споживання калію пов’язане з більш низьким ризиком інсульту та ішемічного інсульту, а також смертності від усіх причин у літніх жінок, особливо у тих, у кого немає гіпертонії, – резюмували дослідники.

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Відзначається, що переваги калію в зменшенні кількості інсультів були підтримані Британським кардіологічним фондом (BHF).

Експерти Фонду пропонують такі продукти, багаті на калій:

  • курка – 174 г містить 574 мг калію;
  • банан – один містить 330 мг;
  • авокадо – половина містить 360 мг;
  • брокколі – 80 г в сирому вигляді містить 317 мг;
  • шпинат – 80 г містить 545 мг;
  • приготований лосось – 154 г містить 634 мг;
  • картопля – 175 г вареного містить 639 мг;
  • склянка знежиреного молока містить 316 мг.

Дослідження також показало, що дієти, багаті на калій, пов’язані зі зниженням артеріального тиску у жінок, які їдять забагато солі.

Джерело: Express

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Інсульт Здорове харчування літні люди Наукові дослідження
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