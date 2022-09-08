Американські дослідники з Університету Меріленда разом з колегами з інших країн виявили прямий взаємозв’язок між групою крові та ризиком інсульту.

Повідомляється, що, аби дійти такого висновку, вчені проаналізували дані медкарт 587 тис. осіб, з яких у 17 тис. в анамнезі був інсульт.

З’ясувалося, що власники групи крові I (О) мали найменший ризик отримати інсульт (в середньому на 12% нижче).

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В середньому на 18% більше, ніж інші, ризикують отримати інсульт ті, у кого група крові II (А).

– У людей з групою крові II (А) може бути більший ризик утворення тромбів, що і призводить до інсульту, – зазначила провідний автор дослідження Брекстон Мітчелл.

Відзначається, що ішемічний інсульт частіше трапляється в літньому віці, але і молоді люди від нього не застраховані. Так, 10-15% випадків гострого порушення мозкового кровообігу припадає на осіб віком 18-50 років.

Серед інших факторів ризику називають наявність кардіометаболічних порушень, нездоровий спосіб життя, гіпертонію тощо.

Джерело: Neurology