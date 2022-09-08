Американские исследователи из Университета Мэриленда вместе с коллегами из других стран обнаружили прямую взаимосвязь между группой крови и риском инсульта.

Сообщается, что, чтобы прийти к такому выводу, ученые проанализировали данные медкарт 587 тыс. человек, из которых у 17 тыс. в анамнезе был инсульт.

Выяснилось, что обладатели группы крови I (О) имели наименьший риск заполучить инсульт (в среднем на 12% ниже).

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В среднем на 18% больше, чем остальные, рискуют получить инсульт те, у кого группа крови II (А).

— У людей с группой крови II (А) может быть больше риск образования тромбов, что и приводит к инсульту, -пояснила ведущий автор исследования Брэкстон Митчелл.

Отмечается, что ишемический инсульт чаще случается в пожилом возрасте, но и молодые люди от него не застрахованы. Так, 10−15% случаев острого нарушения мозгового кровообращения приходится на лиц в возрасте 18−50 лет.

Среди других факторов риска называют наличие кардиометаболических нарушений, нездоровый образ жизни, гипертонию и прочие.

Источник: Neurology