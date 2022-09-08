Ученые Манчестерского университета разработали тест для диагностики болезни Паркинсона на ранних стадиях. В этом им помогла уроженка Шотландии, которая заметила, странный запах мужа задолго до того, как ему был поставлен диагноз.

Сообщается, что тест представляет собой обычный мазок с кожи, а его результаты готовы уже через несколько минут.

По словам ученых, прежде чем экспресс-тест на Паркинсона станет широко доступен, понадобиться около двух лет клинических испытаний.

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Отмечается, что это открытие может произвести настоящую революцию в выявлении и лечении болезни Паркинсона — тяжелого неврологического заболевания, от которого по всему миру страдают свыше 10 млн человек.

Стало известно, что новый анализ стал возможным благодаря Джой Милн — 72-летней жительницы в Шотландии, до пенсии работавшей медсестрой. Необычное обоняние женщины позволило ей ощутить странный запах у своего мужа. Спустя 12 лет у него обнаружили болезнь Паркинсона.

— У него появился неприятный запах плесени, особенно в районе затылка и плеч, — рассказала Джой.

Отмечается, что в ходе научной работы ученые исследовали кожный жир, собранный ватной палочкой со спины пациентов в тех местах, с которых он реже вымывается во время душа.

Используя метод взвешивания молекул, они сравнили образцы 79 человек, страдающих от болезни Паркинсона, с контрольной группой, состоявшей из 71 здорового человека.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Американского химического общества.