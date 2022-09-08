Вчені Манчестерського університету розробили тест для діагностики хвороби Паркінсона на ранніх стадіях. У цьому їм допомогла уродженка Шотландії, яка помітила, дивний запах чоловіка задовго до того, як йому був поставлений діагноз.

Повідомляється, що тест являє собою звичайний мазок з шкіри, а його результати готові вже через кілька хвилин.

За словами вчених, перш ніж експрес-тест на Паркінсона стане широко доступний, знадобитися близько двох років клінічних випробувань.

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Відзначається, що це відкриття може зробити справжню революцію у виявленні та лікуванні хвороби Паркінсона – важкого неврологічного захворювання, на яке по всьому світу страждають понад 10 млн осіб.

Стало відомо, що новий аналіз став можливим завдяки Джой Мілн – 72-річній мешканці в Шотландії, яка до пенсії працювала медсестрою. Незвичайний нюх жінки дозволив їй відчути дивний запах у свого чоловіка. Через 12 років у нього виявили хворобу Паркінсона.

– У нього з’явився неприємний запах цвілі, особливо в районі потилиці і плечей, – розповіла Джой.

Відзначається, що в ході наукової роботи вчені досліджували шкірний жир, зібраний ватною паличкою зі спини пацієнтів в тих місцях, з яких він рідше вимивається під час душу.

Використовуючи метод зважування молекул, вони порівняли зразки 79 осіб, які страждають на хворобу Паркінсона, з контрольною групою, що складалася з 71 здорової людини.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Американського хімічного товариства.