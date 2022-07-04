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Задолго до появления тремора: самые ранние немоторные признаки болезни Паркинсона

4 июля 2022, 10:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
паркинсон
Источник: Depositphotos

Как свидетельствуют специалисты британской благотворительной организации Parkinson’s UK, немоторные симптомы болезни Паркинсона не влияют на движение. Они включают в себя другие проблемы, такие как психическое здоровье, проблемы с памятью и боль.

Иными словами, тремор, ригидность мышц и замедленность движений являются распространенными ранними симптомами болезни Паркинсона, но есть и другие признаки, о которых следует знать.

Считается, что примерно один из 500 человек страдает болезнью Паркинсона. При этом мужчины немного чаще заболевают болезнью Паркинсона, чем женщины.

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По мнению специалистов, есть признаки патологии, которые могут быть предупреждающими знаками за годы или даже десятилетия до двигательных симптомов.

Ранние симптомы болезни Паркинсона:

  • симптомы вегетативной нервной системы, такие как запор и желудочно-кишечные проблемы, недержание мочи и сексуальные дисфункции;
  • депрессия;
  • потеря обоняния;
  • проблемы со сном, такие как синдром беспокойных ног;
  • проблемы с мышлением и концентрацией внимания.

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) поясняют, что симптомы болезни Паркинсона обычно развиваются постепенно и сначала слабо выражены.

— Болезнь Паркинсона — это состояние, при котором части мозга постепенно повреждаются в течение многих лет, — говорят специалисты.

Они отмечают, что следует обратиться к врачу общей практики, если вы обеспокоены тем, что у вас могут быть симптомы болезни Паркинсона.

Хотя в настоящее время нет лекарства от болезни Паркинсона, важна ранняя диагностика, чтобы пациенты могли получить надлежащее лечение и рекомендации по уходу.

Сообщается, что у большинства людей с болезнью Паркинсона симптомы начинают проявляться, когда им больше 50 лет, хотя примерно у одного из 20 человек с этим заболеванием первые симптомы появляются, когда им меньше 40 лет.

В NHS поясняют, что большинство людей с болезнью Паркинсона в конечном итоге нуждаются в лекарстве под названием леводопа, которое поглощается нервными клетками мозга и превращается в химический дофамин, необходимый для передачи сообщений между частями мозга и нервами, контролирующими движение.

Большинство людей с болезнью Паркинсона лечат медикаментозно, хотя в некоторых случаях используется тип хирургии, называемый глубокой стимуляцией мозга.

Британский орган здравоохранения объясняет, что эта операция также доступна в специализированных центрах неврологии по всей Великобритании, но она подходит не для всех с этим заболеванием.

Источник: Express

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