Як свідчать фахівці британської благодійної організації Parkinson’s UK, немоторні симптоми хвороби Паркінсона не впливають на рух. Вони включають в себе інші проблеми, як-от психічне здоров’я, проблеми з пам’яттю та біль.
Іншими словами, тремор, ригідність м’язів та сповільненість рухів є поширеними ранніми симптомами хвороби Паркінсона, але є й інші ознаки, про які слід знати.
Вважається, що приблизно одна з 500 осіб страждає на хворобу Паркінсона. При цьому чоловіки трохи частіше страждають на хворобу Паркінсона, ніж жінки.
На думку фахівців, є ознаки патології, які можуть бути попереджувальними знаками за роки або навіть десятиліття до рухових симптомів.
Ранні симптоми хвороби Паркінсона:
- симптоми вегетативної нервової системи, як-от запор і шлунково-кишкові проблеми, нетримання сечі і сексуальні дисфункції;
- депресія;
- втрата нюху;
- проблеми зі сном, зокрема синдром неспокійних ніг;
- проблеми з мисленням і концентрацією уваги.
Експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) пояснюють, що симптоми хвороби Паркінсона зазвичай розвиваються поступово і спочатку слабко виражені.
– Хвороба Паркінсона – це стан, при якому частини мозку поступово пошкоджуються протягом багатьох років, – кажуть фахівці.
Вони відзначають, що слід звернутися до лікаря загальної практики, якщо ви занепокоєні тим, що у вас можуть бути симптоми хвороби Паркінсона.
Хоча зараз немає ліків від хвороби Паркінсона, важлива рання діагностика, щоб пацієнти могли отримати належне лікування та рекомендації щодо догляду.
Як повідомляється, у більшості людей з хворобою Паркінсона симптоми починають проявлятися, коли їм більше 50 років, хоча приблизно у одного з 20 людей з цим захворюванням перші симптоми з’являються, коли їм менше 40 років.
У NHS пояснюють, що більшість людей з хворобою Паркінсона в підсумку потребують ліків під назвою леводопа, які поглинаються нервовими клітинами мозку і перетворюються на хімічний дофамін, необхідний для передачі повідомлень між частинами мозку і нервами, що контролюють рух.
Більшість людей з хворобою Паркінсона лікують медикаментозно, хоча в деяких випадках використовується тип хірургії, названий глибокою стимуляцією мозку.
Британський орган охорони здоров’я пояснює, що ця операція також доступна в спеціалізованих центрах неврології по всій Великій Британії, але вона підходить не для всіх з цим захворюванням.
Джерело: Express