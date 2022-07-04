Як свідчать фахівці британської благодійної організації Parkinson’s UK, немоторні симптоми хвороби Паркінсона не впливають на рух. Вони включають в себе інші проблеми, як-от психічне здоров’я, проблеми з пам’яттю та біль.

Іншими словами, тремор, ригідність м’язів та сповільненість рухів є поширеними ранніми симптомами хвороби Паркінсона, але є й інші ознаки, про які слід знати.

Вважається, що приблизно одна з 500 осіб страждає на хворобу Паркінсона. При цьому чоловіки трохи частіше страждають на хворобу Паркінсона, ніж жінки.

Зараз дивляться

На думку фахівців, є ознаки патології, які можуть бути попереджувальними знаками за роки або навіть десятиліття до рухових симптомів.

Ранні симптоми хвороби Паркінсона:

симптоми вегетативної нервової системи, як-от запор і шлунково-кишкові проблеми, нетримання сечі і сексуальні дисфункції;

депресія;

втрата нюху;

проблеми зі сном, зокрема синдром неспокійних ніг;

проблеми з мисленням і концентрацією уваги.

Експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) пояснюють, що симптоми хвороби Паркінсона зазвичай розвиваються поступово і спочатку слабко виражені.

– Хвороба Паркінсона – це стан, при якому частини мозку поступово пошкоджуються протягом багатьох років, – кажуть фахівці.

Вони відзначають, що слід звернутися до лікаря загальної практики, якщо ви занепокоєні тим, що у вас можуть бути симптоми хвороби Паркінсона.

Хоча зараз немає ліків від хвороби Паркінсона, важлива рання діагностика, щоб пацієнти могли отримати належне лікування та рекомендації щодо догляду.

Як повідомляється, у більшості людей з хворобою Паркінсона симптоми починають проявлятися, коли їм більше 50 років, хоча приблизно у одного з 20 людей з цим захворюванням перші симптоми з’являються, коли їм менше 40 років.

У NHS пояснюють, що більшість людей з хворобою Паркінсона в підсумку потребують ліків під назвою леводопа, які поглинаються нервовими клітинами мозку і перетворюються на хімічний дофамін, необхідний для передачі повідомлень між частинами мозку і нервами, що контролюють рух.

Більшість людей з хворобою Паркінсона лікують медикаментозно, хоча в деяких випадках використовується тип хірургії, названий глибокою стимуляцією мозку.

Британський орган охорони здоров’я пояснює, що ця операція також доступна в спеціалізованих центрах неврології по всій Великій Британії, але вона підходить не для всіх з цим захворюванням.

Джерело: Express