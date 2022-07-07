Диетолог Максин Смит из клиники Кливленда объяснила, благодаря чему один фрукт может обеспечить защиту от нескольких заболеваний, что, в свою очередь, может способствовать долголетию.

По ее словам именно персик предлагает множество преимуществ для сердца и иммунной системы.

Пр мнению диетолога, некоторые из этих преимуществ могут быть связаны с составом клетчатки фруктов.

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— Растворимая клетчатка помогает стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать уровень холестерина, — объяснила специалист по питанию.

Она уточнила, что нерастворимая клетчатка помогает пищеварению и помогает предотвратить запоры.

Кроме того, персики богаты витамином С и другими ключевыми антиоксидантами, которые, по мнению исследователей, могут помочь предотвратить сердечные заболевания, инсульт и рак.

Более того, антиоксидант бета-каротин, придающий персикам красивый золотисто-оранжевый цвет, при употреблении в пищу превращается в витамин А, помогая сохранить зрение.

Как правило, чем спелее плод, тем больше антиоксидантов он может содержать.

Известно, что два антиоксиданта, содержащиеся в персиках — каротиноиды и кофейная кислота — обладают противораковыми свойствами.

Было показано, что эти химические вещества ограничивают рост доброкачественных опухолей кожи, а также предотвращают их превращение в злокачественные.

Согласно различным исследованиям, полифенолы, содержащиеся в персиках, обладают способностью убивать раковые клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми.

Считается, что чашка нарезанного кубиками персика содержит 319 мг калия, что составляет примерно 6,8% от рекомендуемой дозы в 4 700 мг в день для взрослых.

Содержание калия в фруктах помогает снизить кровяное давление, инсульт и камни в почках.

Еще одним преимуществом калия является стимулирующий эффект, который он оказывает на рост мышц и продолжительность жизни.

Источник: Express