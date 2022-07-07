Диетолог Максин Смит из клиники Кливленда объяснила, благодаря чему один фрукт может обеспечить защиту от нескольких заболеваний, что, в свою очередь, может способствовать долголетию.
По ее словам именно персик предлагает множество преимуществ для сердца и иммунной системы.
Пр мнению диетолога, некоторые из этих преимуществ могут быть связаны с составом клетчатки фруктов.
— Растворимая клетчатка помогает стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать уровень холестерина, — объяснила специалист по питанию.
Она уточнила, что нерастворимая клетчатка помогает пищеварению и помогает предотвратить запоры.
Кроме того, персики богаты витамином С и другими ключевыми антиоксидантами, которые, по мнению исследователей, могут помочь предотвратить сердечные заболевания, инсульт и рак.
Более того, антиоксидант бета-каротин, придающий персикам красивый золотисто-оранжевый цвет, при употреблении в пищу превращается в витамин А, помогая сохранить зрение.
Как правило, чем спелее плод, тем больше антиоксидантов он может содержать.
Известно, что два антиоксиданта, содержащиеся в персиках — каротиноиды и кофейная кислота — обладают противораковыми свойствами.
Было показано, что эти химические вещества ограничивают рост доброкачественных опухолей кожи, а также предотвращают их превращение в злокачественные.
Согласно различным исследованиям, полифенолы, содержащиеся в персиках, обладают способностью убивать раковые клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми.
Считается, что чашка нарезанного кубиками персика содержит 319 мг калия, что составляет примерно 6,8% от рекомендуемой дозы в 4 700 мг в день для взрослых.
Содержание калия в фруктах помогает снизить кровяное давление, инсульт и камни в почках.
Еще одним преимуществом калия является стимулирующий эффект, который он оказывает на рост мышц и продолжительность жизни.
Источник: Express