Дієтолог Максін Сміт з клініки Клівленда пояснила, завдяки чому один фрукт може забезпечити захист від декількох захворювань, що, в свою чергу, може сприяти довголіттю.

За її словами саме персик пропонує безліч переваг для серця та імунної системи.

Пр думку дієтолога, деякі з цих переваг можуть бути пов’язані зі складом клітковини фруктів.

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– Розчинна клітковина допомагає стабілізувати рівень цукру в крові і контролювати рівень холестерину, – пояснила фахівець з харчування.

Вона уточнила, що нерозчинна клітковина сприяє травленню і допомагає запобігти запори.

Крім того, персики багаті на вітамін C та інші ключові антиоксиданти, які, на думку дослідників, можуть допомогти запобігти серцевим захворюванням, інсульту та раку.

Більш того, антиоксидант бета-каротин, що надає персикам красивий золотисто-помаранчевий колір, при вживанні в їжу перетворюється на вітамін А, допомагаючи зберегти зір.

Як правило, чим дозріліше плід, тим більше антиоксидантів він може містити. Відомо, що два антиоксиданти, що містяться в персиках – каротиноїди і кавова кислота — мають протиракові властивості.

Було показано, що ці хімічні речовини обмежують зростання доброякісних пухлин шкіри, а також запобігають їхнє перетворення в злоякісні.

Згідно з різними дослідженнями, поліфеноли, що містяться в персиках, мають здатність вбивати ракові клітини, залишаючи здорові клітини недоторканими.

Вважається, що чашка нарізаного кубиками персика містить 319 мг калію, що становить приблизно 6,8% від рекомендованої дози в 4 700 мг на день для дорослих.

Вміст калію в фруктах допомагає знизити кров’яний тиск, інсульт і камені в нирках.

Ще однією перевагою калію є стимулюючий ефект на ріст м’язів та тривалість життя.

Джерело: Express