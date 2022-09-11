Дослідження американських вчених, опубліковане в журналі спортивної медицини, показало, що підняття важких предметів менше години на тиждень може захистити серце і мозок від серйозних серцевих захворювань.

За результатами аналізу ризик інфаркту та інсульту знизився на 40 і 70% відповідно.

Висновки були отримані в результаті аналізу 13 тис. дорослих, що записалися на лонгітюдне дослідження в Центрі аеробіки.

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Вчені хотіли зосередити увагу на вимірюванні трьох окремих наслідків для здоров’я. Це були серцево-судинні події, такі як серцевий напад та інсульт, що призвели до смерті, всі серцево-судинні події, включаючи смерть, і смерть від будь-якої причини.

– Люди можуть думати, що їм потрібно витрачати багато часу на підняття важких предметів, але лише два підходи жиму лежачи, які займають менше п’ять хвилин, можуть бути ефективними, – запевняє ад’юнкт-професор кінезіології Університету штату Айова і співавтор дослідження Д.К. Лі.

За його словами, підйом будь-якої ваги, який збільшує опір ваших м’язів, є ключовим.

Одним з основних переваг силових тренувань для здоров’я серцево-судинної системи є нарощування сухої м’язової маси.

Нарощуючи м’язову масу, люди автоматично спалюють більше енергії, навіть якщо вони не займаються аеробною активністю, що дає безліч довгострокових переваг.

Одним з основних позитивних результатів для здоров’я є зниження рівня холестерину, що істотно зменшує ризик інсульту і серцевого нападу.

Джерело: Express