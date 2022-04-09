Науковці дослідницького центру в Інституті Бабрахама у Кембриджі успішно омолодили клітини шкіри 53-річної жінки на 30 років. Після експерименту її шкіра була, як у 23-річної.

Німецький молекулярний біолог Вольф Рейке та асистент Ділджіт Гілл використали у своїй роботі дані експерименту лауреата Нобелівської премії Сіньї Яманакі, дослідника з Кіотського університету в Японії, який вперше перетворив “нормальні” клітини, що виконують певну функцію, на стовбурові ще в 2006 році.

Тоді Яманака вирощував стовбурові клітини. Вони зазнавали впливу чотирьох молекул протягом приблизно 50 днів — унікальний метод він назвав iPS. У новому експерименті клітини шкіри зазнавали впливу одних і тих самих молекул лише 13 днів, а потім вони росли в природних умовах.

Згідно з даними, вікові зміни на клітинах шкіри були ліквідовані, і вони тимчасово втратили свою ідентичність. Потім після вирощування в нормальних умовах протягом певного періоду часу дослідники виявили, що клітини знову поводилися як клітини шкіри. За підсумками, клітини відповідали профілю тих, хто на 30 років молодше.

– Я пам’ятаю той день, коли я отримав результати, і я не зовсім повірив, що деякі клітини були на 30 років молодші, ніж передбачалося, – зазначили науковці.

Поки що це був лише лабораторний експеримент. Його не можна застосовувати в клініках, оскільки існує ризик розвитку раку та стійких генетичних змін у клітинах.

У майбутньому метод омолодження клітин може допомогти прискорити час загоєння після опіків та, зрештою, продовжити людське життя.

Джерело: Insider, BBC News