Ученые исследовательского центра в Институте Бабрахама в Кембридже успешно омолодили клетки кожи 53-летней женщины на 30 лет. После эксперимента ее кожа выглядела, как у 23-летней.

Немецкий молекулярный биолог Вольф Рейке и ассистент Дилджит Гилл использовали в своей работе данные эксперимента лауреата Нобелевской премии Синьи Яманаки, исследователя из Киотского университета в Японии, который впервые превратил “нормальные” клетки, выполняющие определенную функцию, в стволовые еще в 2006 году.

Тогда Яманака выращивал стволовые клетки. Они поддавались воздействию четырех молекул в течение примерно 50 дней — уникальный метод он назвал iPS. В новом эксперименте команда подвергала клетки кожи воздействию одних и тех же молекул всего 13 дней, а затем позволяла им расти в естественных условиях.

Согласно данным, возрастные изменения на клетках кожи были удалены, и они временно потеряли свою идентичность. Затем после выращивания в нормальных условиях в течение определенного периода времени исследователи обнаружили, что клетки снова начали вести себя как клетки кожи. По итогу, клетки соответствовали профилю тех, кто на 30 лет моложе.

— Я помню тот день, когда я получил результаты, и я не совсем поверил, что некоторые из клеток были на 30 лет моложе, чем предполагалось, — отметили ученые.

Пока это был лишь лабораторный эксперимент. Его нельзя применять в клиниках, поскольку существует риск развития рака и устойчивых генетических изменений в клетках.

В будущем метод омоложения клеток может помочь ускорить время заживления после ожогов и, в конечном итоге, продлить человеческую жизнь.

Источник: Insider, BBC News