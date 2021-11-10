Украинские ученые применили стволовые клетки для лечения больных коронавирусной инфекцией. Пролечены около 15 пациентов, которые имели тяжелое поражение легких.

Наблюдения показывают, что применение стволовых клеток ускоряет выздоровление, в легких не образуется фиброзная ткань, пациенты выписываются из больницы раньше других с такими же симптомами.

Что это – прорыв в медицинской науке? Это успех. Вполне возможно, найдено средство для спасения легких от поражения коронавирусом. А это немало ввиду того, к скольким смертям приводит Covid-19.

Немного истории

В 2012 году британец Джон Гердон и японец Синья Яманака, изучающие стволовые клетки и занимающиеся клонированием живых организмов, стали лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии.

Они доказали возможность создания стволовых клеток из специализированных клеток взрослого организма, которые могут быть дифференцированы в любую другую клетку любого органа, например, кожи, сердца, мозга, кишечника и т.д.

Ученые надеются, что эти методы могут совершить революцию в медицине: вырастить из любой взрослой клетки человека любую ткань, которую можно применить для трансплантации при лечении тяжелых заболеваний, например, обширных глубоких ожогов кожи, инфарктов миокрада, инсультов головного мозга, диабета первого типа, болезни Альцгеймера и т.д.

Эти клетки открыты давно. Термин же стволовая клетка применил в 1908 году профессор Максимов, изучавший процессы кроветворения.

Такие клетки умеют самовосстанавливаться, образуя ткани. Теоретически, благодаря им можно вырастить не только отдельные ткани, но даже новый орган. Об этом мечтают ученые всего мира, а пока их продолжают изучать и в некоторых случаях применять.

– Уже давно практикуется лечение стволовыми клетками костного мозга онкологических заболеваний крови, – рассказал ученый Владимир Шаблий. – То, что мы называем пересадкой костного мозга, на самом деле и есть пересадка стволовых клеток.

Ведь под влиянием химиотерапии или облучения в период лечения онкозаболевания клетки костного мозга больного погибают, и чтобы человек выжил, ему пересаживают стволовые клетки донора. Они начинают размножаться, и мы получаем новый костный мозг, который начинает выполнять в организме свою функцию – процессы кроветворения.

Ранее изучение стволовых клеток базировалось только на костном мозге и функции кроветворения. Но впоследствии ученые стали обнаруживать стволовые клетки, которые могут обновляться в различных органах, в коже и мозге. Так возникло желание извлечь из них ткани других органов.

Научившись изолировать стволовые клетки из организма и увеличивать их количество вне организма, исследователи получили возможность выращивать органоподобные ткани.

Так, при тяжелых ожогах можно взять образец здоровой кожи пациента и вырастить практически его собственную кожу, которой можно закрывать раны. Не отторгаясь, она будет приживаться, и выздоровление пойдет быстрее, а последствия ожогов станут менее травматичными.

– Хочу сказать, что все методы и работы со стволовыми клетками – экспериментальные, – подчеркнул Владимир Шаблий. – Широкого применения они еще не получили. Очень сложны процессы работы со стволовыми клетками, первичные характеристики которых принципиально не утратить.

Ежегодно появляются новые технологии выращивания стволовых клеток вне организма, что дает надежду в будущем получить задуманное – новые ткани для старых изношенных или поврежденных органов.

Ученые уже могут с помощью стволовых клеток оздоровить суставы при остеоартрозах 2 и 3 степени.

– Для лечения остеоартроза мы используем мезенхимальные стволовые клетки, выращенные из плаценты, проверенные и замороженные в криобанке, – объяснил Шаблий. – Мы размораживаем их и вводим в коленный сустав. При этом наблюдается стабилизация деградации хряща сустава, снижается воспаление.

Пациенты получают возможность двигаться без боли, улучшается качество жизни.

Практические результаты, как мы уже упоминали, дает и применение стволовых клеток в лечении легких при коронавирусной инфекции. Около 15 человек, которым введены стволовые клетки, живы, не имеют фиброзных изменений в тканях легких, чувствуют себя удовлетворительно, находятся под наблюдением специалистов.

Это все, что опробовано на практике.

А фундаментальные исследования стволовых клеток позволяют понять, как закладываются и развиваются наши органы, как проходит процесс заживления при повреждениях.

Стволовые клетки, взятые у человека, дают возможность исследовать процессы, происходящие в человеческом организме, минуя этап исследования на подопытных животных. Что дает более точные данные и экономит время.

Говорят, что можно вырастить органы с помощью стволовых клеток.

— Это конечная цель исследователей стволовых клеток, — говорит ученый. — Но пока мы работаем экспериментально, изучаем, наблюдаем. И получаем уже промежуточные результаты: научились выращивать ткани органов с простой структурой – кожи, мочевого пузыря. Печень, сердце и другие – еще впереди.

А как насчет омоложения организма? Можно ли повернуть время вспять?

— Что касается омоложения, то очевидно, в этом направлении тоже есть исследования, — сказал Владимир Шаблий. – Мы занимаемся изучением методов лечения с помощью стволовых клеток. Очевидно, используя их способность к самовосстановлению, можно и омолаживать организм. Но это уже другая область науки.

Но уже известно, что стволовые клетки применяют в косметологии для коррекции морщин. Правда, метод до конца еще не изучен и несовершенен. Но ученые работают и дальше. И кто знает, может, стволовые клетки станут основой эликсира вечной молодости и средством достичь вечной жизни.