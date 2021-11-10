Українські вчені застосували стовбурові клітини для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Проліковано близько 15 пацієнтів, які мали важке враження легень.

Спостереження показують, що застосування стовбурових клітин прискорює одужання, у легенях не утворюється фіброзна тканина, пацієнти виписуються з лікарні раніше за інших з такими самими симптомами.

Що це – прорив у медичній науці? Це успіх. Цілком можливо, знайдено засіб для порятунку легень від ураження коронавірусом. А це чимало з огляду на те, до скількох смертей призводить Covid-19.

Трошки історії

У 2012 році британець Джон Гердон і японець Сінья Яманака, які вивчають стовбурові клітини та займаються клонуванням живих організмів, стали лауреатами Нобелівської премії з медицини та фізіології.

Вони довели можливість створення стовбурових клітин зі спеціалізованих клітин дорослого організму, які можуть бути диференційовані в будь-яку іншу клітину будь-якого органу, наприклад, шкіри, серця, мозку, кишківника тощо.

Вчені сподіваються, що ці методи можуть здійснити революцію в медицині: виростити з будь-якої дорослої клітини людини будь-яку тканину, яку можна застосувати для трансплантації під час лікування важких захворювань, наприклад, обширних глибоких опіків шкіри, інфарктів міокрада, інсультів головного мозку, діабету першого типу, хвороби Альцгеймера тощо.

Ці клітини відкриті давно. Термін же стовбурова клітина застосував у 1908 році професор Максимов, який вивчав процеси кровотворення.

Такі клітини вміють самовідновлюватись, утворюючи тканини. Теоретично, завдяки їм можна виростити не лише окремі тканини, а навіть і новий орган. Про це мріють вчені всього світу, а поки що їх продовжують вивчати і в деяких випадках застосовувати.

– Уже давно практикується лікування стовбуровими клітинами кісткового мозку онкологічних захворювань крові, – розповів учений Володимир Шаблій. – Те, що ми називаємо пересадкою кісткового мозку, насправді і є пересадка стовбурових клітин.

Адже під впливом хіміотерапії або опромінення в період лікування онкозахворювання клітини кісткового мозку хворого гинуть, і щоб людина вижила, їй пересаджують стовбурові клітини донора. Вони розмножуються, і зрештою ми отримуємо новий кістковий мозок, який починає виконувати в організмі свою функцію – процеси кровотворення.

Раніше вивчення стовбурових клітин базувалося лише на кістковому мозку та функції кровотворення. Але згодом вчені стали виявляти стовбурові клітини, які можуть оновлюватися, у різних органах, у шкірі та мозку. Так виникло бажання отримати з них тканини інших органів.

Навчившись ізолювати стовбурові клітини з організму та збільшувати їх кількість поза організмом, дослідники отримали можливість вирощувати органоподібні тканини.

Так, при важких опіках можна взяти зразок здорової шкіри потерпілого та виростити практично його власну шкіру, якою можна закривати рани. Не зазнаючи відторгнення, вона приживатиметься, і таким чином одужання піде швидше, а наслідки опіків стануть менш травматичними.

– Хочу сказати, що всі методи та роботи зі стовбуровими клітинами – експериментальні, – підкреслив Володимир Шаблій. – Широкого застосування вони ще не набули. Занадто складні процеси роботи зі стовбуровими клітинами, первинні властивості яких важливо не втратити.

Щороку з’являються нові технології вирощування стовбурових клітин поза організмом, що дає надію в майбутньому отримати задумане – нові тканини для старих зношених або пошкоджених органів.

Українські вчені вже можуть за допомогою стовбурових клітин оздоровити суглоби в разі остеоартрозів 2 та 3 ступеня.

– Для лікування остеоартрозу ми використовуємо мезенхімальні стовбурові клітини, вирощені з плаценти, перевірені та заморожені в кріобанку, – пояснив Шаблій. – Ми розморожуємо їх та вводимо в колінний суглоб. Таким чином, спостерігається стабілізація деградації хряща суглобу, знижується запалення.

Пацієнти отримують можливість рухатися без болю, покращується якість їхнього життя.

Практичні результати, як ми уже згадували, дає й застосування стовбурових клітин при лікуванні легень у випадку коронавірусної інфекції. Близько 15 осіб, яким введені стовбурові клітини, живі, не мають фіброзних змін у тканинах легень, почуваються задовільно, перебувають під наглядом фахівців.

Це все, що випробували на практиці.

А фундаментальні дослідження стовбурових клітин дають можливість зрозуміти, як закладаються і розвиваються наші органи, як відбувається процес загоєння в разі ушкоджень.

Стовбурові клітини, взяті в людини, дають можливість досліджувати процеси, що відбуваються в людському організмі, минаючи етап дослідження на піддослідних тваринах. Це дає точніші дані та економить час.

Подейкують, що можна виростити органи за допомогою стовбурових клітин.

– Це кінцева мета дослідників стовбурових клітин, – говорить науковець. – Але поки що ми працюємо експериментально, вивчаємо, спостерігаємо. І отримуємо вже проміжні результати: навчилися вирощувати тканини органів із простою структурою – шкіри, сечового міхура. Печінка, серце та інші – ще попереду.

А як щодо омолодження організму? Чи можна повернути час назад?

– Що стосується омолодження, то очевидно, в цьому напрямку теж є дослідження, – сказав Володимир Шаблій. – Ми займаємося вивченням методів лікування за допомогою стовбурових клітин. Очевидно, використовуючи їхню здатність до самовідновлення, можна й омолоджувати організм. Але це вже інша сфера науки.

Та уже достеменно відомо, що стовбурові клітини застосовують у косметології для корекції зморшок. Правда, метод до кінця ще не вивчений і недосконалий. Та вчені працюють і далі. І хтозна, може, стовбурові клітини стануть основою еліксиру вічної молодості та засобом досягти вічного життя.