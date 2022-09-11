Исследование американских ученых, опубликованное в журнале спортивной медицины, показало, что поднятие тяжестей менее часа в неделю может защитить сердце и мозг от серьезных сердечных заболеваний.

По результатам анализа риск инфаркта и инсульта снизился на 40 и 70% соответственно.

Выводы были получены в результате анализа 13 тыс. взрослых, записавшихся на лонгитюдное исследование в Центре аэробики.

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Ученые хотели сосредоточиться на измерении трех отдельных последствий для здоровья. Это были сердечно-сосудистые события, такие как сердечный приступ и инсульт, которые привели к смерти, все сердечно-сосудистые события, включая смерть, и смерть от любой причины.

— Люди могут думать, что им нужно тратить много времени на поднятие тяжестей, но всего лишь два подхода жима лежа, которые занимают меньше пять минут, могут быть эффективными, — уверяет адъюнкт-профессор кинезиологии Университета штата Айова и соавтор исследования Д.К. Ли.

По его словам, подъем любого веса, который увеличивает сопротивление ваших мышц, является ключевым.

Одним из основных преимуществ силовых тренировок для здоровья сердечно-сосудистой системы является наращивание сухой мышечной массы.

Наращивая мышечную массу, люди автоматически сжигают больше энергии, даже если они не занимаются аэробной активностью, что дает множество долгосрочных преимуществ.

Одним из основных положительных результатов для здоровья является снижение уровня холестерина, что существенно уменьшает риск инсульта и сердечного приступа.

Источник: Express