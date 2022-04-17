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Ученые выявили белок, который влияет на набор человеком лишнего веса

17 апреля 2022, 18:42
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Ученые выявили белок, который влияет на набор человеком лишнего веса
Источник: Depositphotos

Ученые выявили своеобразный белок, который играет не последнюю роль в наборе человеком лишнего веса. Если правильно на него воздействовать, можно исправить отдельные метаболические нарушения.

Специалисты из Йельского университета назвали его аугментор альфа.

Помимо участия в метаболических процессах, он может связываться с рецептором киназы анапластической лимфомы (ALK), который мутирует и вызывает несколько различных видов рака.

Этот белок проявляется в гипоталамусе — железе, отвечающем за постоянство внутренней среды организма, а также за обмен веществ и реакцию на стресс.

Во время голодовки у грызунов в значительной мере повышается содержание аугментора альфа в так называемых “нейронах голода”. При этом генно-модифицированные мыши, искусственно лишенных этого белка, были значительно меньше и более физически активны.

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Это исследование дает большие перспективы в лечении метаболических недугов.

В то же время, препараты, которые блокируют этот белок, уже существуют, их используют для борьбы с другими заболеваниями. Их можно усовершенствовать и применять в терапии людей, у которых есть проблемы с обменом веществ.

Источник: EurekAlert

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