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Науковці виявили білок, який впливає на набір людиною зайвої ваги

17 Квітня 2022, 18:42
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Науковці виявили білок, який впливає на набір людиною зайвої ваги
Джерело: Depositphotos

Науковці виявили своєрідний білок, який відіграє не останню роль у наборі людиною зайвої ваги. Якщо правильно на нього вплинути, можна виправити окремі метаболічні порушення.

Фахівці з Єльського університету назвали його аугментор альфа.

Крім участі у метаболічних процесах, він може зв’язуватися з рецептором кінази анапластичної лімфоми (ALK), який мутує та провокує кілька різних видів раку.

Цей білок проявляється в гіпоталамусі – залозі, що відповідає за сталість внутрішнього середовища організму, а також за обмін речовин та реакцію на стрес.

Під час голодування у гризунів значною мірою підвищується вміст аугментора альфа у так званих “нейронах голоду”. Водночас генно-модифіковані миші, штучно позбавлені цього білка, були значно меншими і більш фізично активними.

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Це дослідження дає великі перспективи у лікуванні метаболічних недуг.

Водночас препарати, які блокують цей білок, вже існують, їх використовують для боротьби з іншими захворюваннями. Їх можна вдосконалити та застосовувати в терапії людей, які мають проблеми з обміном речовин.

Джерело: EurekAlert

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