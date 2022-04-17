Науковці виявили своєрідний білок, який відіграє не останню роль у наборі людиною зайвої ваги. Якщо правильно на нього вплинути, можна виправити окремі метаболічні порушення.

Фахівці з Єльського університету назвали його аугментор альфа.

Крім участі у метаболічних процесах, він може зв’язуватися з рецептором кінази анапластичної лімфоми (ALK), який мутує та провокує кілька різних видів раку.

Цей білок проявляється в гіпоталамусі – залозі, що відповідає за сталість внутрішнього середовища організму, а також за обмін речовин та реакцію на стрес.

Під час голодування у гризунів значною мірою підвищується вміст аугментора альфа у так званих “нейронах голоду”. Водночас генно-модифіковані миші, штучно позбавлені цього білка, були значно меншими і більш фізично активними.

Це дослідження дає великі перспективи у лікуванні метаболічних недуг.

Водночас препарати, які блокують цей білок, вже існують, їх використовують для боротьби з іншими захворюваннями. Їх можна вдосконалити та застосовувати в терапії людей, які мають проблеми з обміном речовин.

Джерело: EurekAlert