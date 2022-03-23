– Всі ми по-різному реагуємо на війну, у кожного з нас є свої резерви здоров’я, резерви міцності, – пише на своїй сторінці у Facebook лікар-дієтолог Оксана Скиталінська. – Потрясіння, яке змінюється тривалим стресом, постійним відчуттям тривоги, порушує тонкі біохімічні процеси, запускає каскади гормональних та нейромедіакторних дисбалансів, які впливають на відповідь організму.

Шок перших днів війни, страх, біль, загроза життю, цілодобовий стрес, сильна втома, втрата домівки, близьких. Це ще один вид зброї – невидимий, але руйнівний для нашого організму.

І нам, незважаючи на все, що відбувається, потрібно докласти максимум зусиль, щоб не допустити розвитку затяжного стресу. Адже він призводить до хвороб серця і проблем із судинами (гіпертонічної та ішемічної хвороб), розладів травлення, цукрового діабету, онкологічних та нервово-психічних захворювань.

Намагаючись зняти напругу, вживаємо алкоголь, куримо . Але це лише поглиблює стрес і ще більше виснажує фізичні та психічні резерви.

Намагаючись стимулювати свій виснажений організм, ми їмо більше солодощів, жирної їжі, п’ємо більше кави та міцного чаю, вживаємо енергетичні напої.

Забагато кави і чаю

Кава і чай стимулюють синтез дофаміну , адреналіну, норадреналіну, кортизолу та глюкокортикоїдів, стимулюють симпатичну нервову систему, приводячи, зокрема, до переоцінки небезпек та збільшення рівня психологічного стресу.

Алкоголь заспокоює лише не нетривалий час, а загалом підвищує рівень тривожності. Крім того, алкоголь виводить магній, що веде до запалення, гіпертонії, цукрового діабету та астми.

Їжа-антистрес

Звісно, оптимальній варіант – харчуватися збалансовано. Проте, багато хто готує їжу сьогодні просто автоматично, тому що так треба. І все ж потрібно звернути увагу на деякі моменти.

Білок зменшує стрес

Коли людина знаходиться в стані стресу, потрібна більша, ніж зазвичай кількість білка. Він забезпечує синтез багатьох гормонів та нейромедіаторів.

Якщо в раціоні недостатньо білка, то організм починає використовувати білок м’язів, скелетної мускулатури, внутрішніх органів. Саме через це після перенесеного стресу у багатьох людей загострюються хронічні захворювання.

Отже, не забувайте про яйця, супи та борщі на нежирних м’ясних та рибних бульйонах, каші на бульйонах, риба, сир.