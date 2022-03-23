Шок перших днів війни, страх, біль, загроза життю, цілодобовий стрес, сильна втома, втрата домівки, близьких. Це ще один вид зброї – невидимий, але руйнівний для нашого організму.
– Всі ми по-різному реагуємо на війну, у кожного з нас є свої резерви здоров’я, резерви міцності, – пише на своїй сторінці у Facebook лікар-дієтолог Оксана Скиталінська. – Потрясіння, яке змінюється тривалим стресом, постійним відчуттям тривоги, порушує тонкі біохімічні процеси, запускає каскади гормональних та нейромедіакторних дисбалансів, які впливають на відповідь організму.
При виснаженні резервних можливостей стрес проявляється:
- головним болем, важкістю засинання, частим пробудженням серед ночі та читанням новин;
- зниженням працездатності, мотивації, підвищеною втомлюваністю;
- метушливістю або загальмованістю;
- постійним відчуттям страху, стрибками думок, відчуттям безпорадності;
- неможливістю розслабитися та відпочити під час сну;
- розладами травлення (проносами, закрепами), сухістю у роті;
- відсутністю апетиту чи постійним переїданням;
- болями у грудях, серцебиттям, холодними кінцівками, відчуттям жару в тілі;
- тягою до солодкого, жирного, солоного, алкоголю, сигарет та іншого.
І нам, незважаючи на все, що відбувається, потрібно докласти максимум зусиль, щоб не допустити розвитку затяжного стресу. Адже він призводить до хвороб серця і проблем із судинами (гіпертонічної та ішемічної хвороб), розладів травлення, цукрового діабету, онкологічних та нервово-психічних захворювань.
Намагаючись стимулювати свій виснажений організм, ми їмо більше солодощів, жирної їжі, п’ємо більше кави та міцного чаю, вживаємо енергетичні напої.
Намагаючись зняти напругу, вживаємо алкоголь, куримо. Але це лише поглиблює стрес і ще більше виснажує фізичні та психічні резерви.
Забагато кави і чаю
Кава і чай стимулюють синтез дофаміну, адреналіну, норадреналіну, кортизолу та глюкокортикоїдів, стимулюють симпатичну нервову систему, приводячи, зокрема, до переоцінки небезпек та збільшення рівня психологічного стресу.
Кофеїн підтримує хронічний стрес, пригнічує діяльність щитоподібної залози, імунної системи, призводить до підвищення артеріального тиску.
Алкоголь
Алкоголь заспокоює лише не нетривалий час, а загалом підвищує рівень тривожності. Крім того, алкоголь виводить магній, що веде до запалення, гіпертонії, цукрового діабету та астми.
Їжа-антистрес
Звісно, оптимальній варіант – харчуватися збалансовано. Проте, багато хто готує їжу сьогодні просто автоматично, тому що так треба. І все ж потрібно звернути увагу на деякі моменти.
- Вода. Навіть легке зневоднення погіршує самопочуття.
- Повноцінний білок.
- Вітаміни групи В, особливо вітамін В6. Він необхідний для синтезу серотоніну та міцного сну. Джерела: капуста, часник, каші, горіхи.
- ДГК (докозагексаєнова кислота). Потрібна для захисту нейронів: морська риба (може бути консервована), а також горіхи, насіння льону.
- Пребіотики. Потрібні для росту здорових бактерій, які впливають на настрій та сон: часник, цибуля, банан, овес.
- Вітаміни А і С, які знижують рівень кортизолу: морська жирна риба, настій із шипшини, петрушка зелена, капуста білокачанна.
- Магній. Має заспокійливу дію, сприяє розслабленню м’язів: горіхи, гречка, овес, висівки (додавати до каші), какао.
Білок зменшує стрес
Коли людина знаходиться в стані стресу, потрібна більша, ніж зазвичай кількість білка. Він забезпечує синтез багатьох гормонів та нейромедіаторів.
Якщо в раціоні недостатньо білка, то організм починає використовувати білок м’язів, скелетної мускулатури, внутрішніх органів. Саме через це після перенесеного стресу у багатьох людей загострюються хронічні захворювання.
Отже, не забувайте про яйця, супи та борщі на нежирних м’ясних та рибних бульйонах, каші на бульйонах, риба, сир.
Вітамінні препарати
При стресі різко збільшується потреба у вітамінах і мінералах, тому в цей період, якщо є можливість, можна сміливо приймати вітамінні та полівітамінні препарати.
- Дріжджі пивні (продаються в аптеці) – по дві таблетки 2-3 рази в день. Вони є джерелом легкозасвоюваних вітамінів групи В.
- Магній у поєднанні з вітаміном В6. Денна норма магнію: 350-800 мг.
- Вітамін Д. 800-1000 МО.
- Вітаміни А і Е. Короткотривалі курси (в середньому 2 тижні).
Міцний сон
Потрібно докласти максимум зусиль для якісного сну. Незважаючи на біль втрат, душевні переживання та страждання, ми залишаємося живими людьми.
Більше за все нам хочеться повернутися до свого життя, з його спокоєм, буденними стресами, планами та мріями.
Так, ми розгублені і багато хто все ще не в змозі “зібратися докупи”, знаходиться в стані пригніченості та прострації.
Проте, не менш важливим є збереження нашого власного здоров’я та своїх близьких.
Ми маємо бути сильними, врівноваженими, щоб допомагати тим, хто захищає нашу свободу, наш спокій та нашу землю!