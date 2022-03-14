Через війну в Україні громадяни вимушені масово переїжджати до західних регіонів чи за кордон. Наразі шляхи перевантажені, і дорога займає значно більше часу. З цієї причини треба ретельно продумати, які продукти брати з собою.

Що краще готувати в дорогу, розповів шеф-повар Євген Клопотенко.

За його словами, необхідні запаси чистої води – щонайменше 2 л на особу. Щодо продуктів, то вони мають бути з тривалим терміном придатності.

Які продукти брати з собою:

яйця, зварені круто;

картопля в мундирах;

домашні сухарики;

енергетичні батончики;

консерви;

горішки;

сухофрукти;

порційні джеми;

мед;

вершкове масло;

тверді овочі та фрукти.

Не буде зайвим приготувати і домашні перекуси, зокрема вівсяний батончик з сухофруктами, а також пиріжки з капустою.

Крім того, важливо взяти з собою в дорогу ус необхідні медикаменти, щоб зменшити ризик непередбачуваних ситуацій.

Джерело: Клопотенко