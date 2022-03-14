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Їжа

Які продукти брати з собою в дорогу під час вимушеного переїзду

15 Березня 2022, 00:40
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
пиріг
Джерело: Pixabay

Через війну в Україні громадяни вимушені масово переїжджати до західних регіонів чи за кордон. Наразі шляхи перевантажені, і дорога займає значно більше часу. З цієї причини треба ретельно продумати, які продукти брати з собою.

Що краще готувати в дорогу, розповів шеф-повар Євген Клопотенко.

За його словами, необхідні запаси чистої води – щонайменше 2 л на особу. Щодо продуктів, то вони мають бути з тривалим терміном придатності.

Які продукти брати з собою:

  • яйця, зварені круто;
  • картопля в мундирах;
  • домашні сухарики;
  • енергетичні батончики;
  • консерви;
  • горішки;
  • сухофрукти;
  • порційні джеми;
  • мед;
  • вершкове масло;
  • тверді овочі та фрукти.
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Не буде зайвим приготувати і домашні перекуси, зокрема вівсяний батончик з сухофруктами, а також пиріжки з капустою.

Крім того, важливо взяти з собою в дорогу ус необхідні медикаменти, щоб зменшити ризик непередбачуваних ситуацій.

Джерело: Клопотенко

Теги
Війна в Україні , здорова їжа , Здорове харчування
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