Через війну в Україні громадяни вимушені масово переїжджати до західних регіонів чи за кордон. Наразі шляхи перевантажені, і дорога займає значно більше часу. З цієї причини треба ретельно продумати, які продукти брати з собою.
Що краще готувати в дорогу, розповів шеф-повар Євген Клопотенко.
За його словами, необхідні запаси чистої води – щонайменше 2 л на особу. Щодо продуктів, то вони мають бути з тривалим терміном придатності.
Які продукти брати з собою:
- яйця, зварені круто;
- картопля в мундирах;
- домашні сухарики;
- енергетичні батончики;
- консерви;
- горішки;
- сухофрукти;
- порційні джеми;
- мед;
- вершкове масло;
- тверді овочі та фрукти.
Не буде зайвим приготувати і домашні перекуси, зокрема вівсяний батончик з сухофруктами, а також пиріжки з капустою.
Крім того, важливо взяти з собою в дорогу ус необхідні медикаменти, щоб зменшити ризик непередбачуваних ситуацій.
Джерело: Клопотенко