Из-за войны в Украине граждане вынуждены массово переезжать в западные регионы или за границу. Сейчас дороги перегружены, и путь занимает гораздо больше времени. По этой причине следует тщательно продумать, какие продукты брать с собой.
Что лучше готовить в дорогу, рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко.
По его словам, необходимы запасы чистой воды – не менее 2 л на человека. Что касается продуктов, то они должны быть с длительным сроком годности.
Какие продукты брать с собой:
- яйца, сваренные вкрутую;
- картофель в мундирах;
- домашние сухарики;
- энергетические батончики;
- консервы;
- орешки;
- сухофрукты;
- порционные джемы;
- мед;
- сливочное масло;
- твердые овощи и фрукты.
Не будет лишним приготовить и домашние перекусы, в частности овсяный батончик с сухофруктами, а также пирожки с капустой.
Кроме того, важно взять с собой в путь все необходимые медикаменты, чтобы уменьшить риск непредсказуемых ситуаций.
Источник: Клопотенко