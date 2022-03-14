Из-за войны в Украине граждане вынуждены массово переезжать в западные регионы или за границу. Сейчас дороги перегружены, и путь занимает гораздо больше времени. По этой причине следует тщательно продумать, какие продукты брать с собой.

Что лучше готовить в дорогу, рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко.

По его словам, необходимы запасы чистой воды – не менее 2 л на человека. Что касается продуктов, то они должны быть с длительным сроком годности.

Какие продукты брать с собой:

яйца, сваренные вкрутую;

картофель в мундирах;

домашние сухарики;

энергетические батончики;

консервы;

орешки;

сухофрукты;

порционные джемы;

мед;

сливочное масло;

твердые овощи и фрукты.

Не будет лишним приготовить и домашние перекусы, в частности овсяный батончик с сухофруктами, а также пирожки с капустой.

Кроме того, важно взять с собой в путь все необходимые медикаменты, чтобы уменьшить риск непредсказуемых ситуаций.

Источник: Клопотенко