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Какие продукты брать с собой в дорогу во время вынужденного переезда

15 марта 2022, 00:40
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
пиріг
Источник: Pixabay

Из-за войны в Украине граждане вынуждены массово переезжать в западные регионы или за границу. Сейчас дороги перегружены, и путь занимает гораздо больше времени. По этой причине следует тщательно продумать, какие продукты брать с собой.

Что лучше готовить в дорогу, рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко.

По его словам, необходимы запасы чистой воды – не менее 2 л на человека. Что касается продуктов, то они должны быть с длительным сроком годности.

Какие продукты брать с собой:

  • яйца, сваренные вкрутую;
  • картофель в мундирах;
  • домашние сухарики;
  • энергетические батончики;
  • консервы;
  • орешки;
  • сухофрукты;
  • порционные джемы;
  • мед;
  • сливочное масло;
  • твердые овощи и фрукты.
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Не будет лишним приготовить и домашние перекусы, в частности овсяный батончик с сухофруктами, а также пирожки с капустой.

Кроме того, важно взять с собой в путь все необходимые медикаменты, чтобы уменьшить риск непредсказуемых ситуаций.

Источник: Клопотенко

Теги
Війна в Україні , здорова їжа , Здоровое питание
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