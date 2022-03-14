Как сохранить продукты без холодильника — рекомендации Клопотенко

Из-за войны в Украине может возникнуть ситуация, когда будет выключено электричество, а вместе с ним — и холодильник. Или семья долгое время находится в бомбоубежище, где не лучшие условия для хранения продуктов.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как хранить продукты без холодильника.

Рекомендации

Овощи и фрукты

Их можно хранить и так. Главное – найти прохладное и темное место. Морковь и свекла хорошо хранятся в ящике с песком, картофель рекомендуется прятать от солнечных лучей.

Если они начали портиться, их можно обрезать и использовать дальше. Из фруктов можно приготовить варенье, овощи — заквасить или законсервировать.

Мясо

С этим продуктом ситуация более сложная.

— Если выключили электроэнергию, а на улице минусовая температура, то каждый кусок оберните бумагой, а затем полотенцем, сложите плотно в металлическую емкость и выставьте на улицу. Можно использовать термосумки, – советует Евгений Клопотенко.

Кроме того, из любого мяса можно сделать тушенку.

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Рыба

Из нее можно приготовить рыбные консервы. Продолжить срок годности продукта легко и с помощью соли.

— Очистите рыбу от чешуи, уберите внутренности и жабры, помойте и хорошо высушите бумажным полотенцем. Сложите в металлическую емкость, хорошо пересыпая солью. Поставьте в прохладное место, – объясняет шеф-повар.

Сливочное масло и сыр

Масло рекомендуется обернуть пергаментной бумагой, сложить в емкость и залить холодной подсоленной водой. Сверху необходимо накрыть тарелкой, а на нее поставить что-нибудь тяжелое.

Хранить лучше в прохладном месте.

Молоко, творог и сметана

Молоко для более длительного хранения лучше прокипятить, добавив ½ ч. л. соды на 3 л. После этого его надо перелить в сухие чистые банки.

Сыр следует переложить в стеклянные банки, а затем поместить в холодную воду. То же можно сделать с баночками сметаны.

Хлеб

С этим продуктом легче всего – из него просто делают сухари.

Источник: Клопотенко