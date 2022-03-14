Як зберегти продукти без холодильника – рекомендації Клопотенка

Через війну в Україні може виникнути ситуація, коли буде вимкнено електрику, а разом із нею – і холодильник. Або ж родина довгий час перебуває у бомбосховищі, де не найкращі умови для зберігання продуктів.

Шеф-повар Євген Клопотенко розповів, як зберігати продукти без холодильника.

Рекомендації

Овочі та фрукти

Їх можна зберігати й так. Головне – знайти прохолодне та темне місце. Морква та буряк добре зберігаються у ящику з піском, картоплю рекомендується ховати від сонячного проміння.

Якщо вони почали псуватися, їх можна обрізати та використати надалі. З фруктів можна приготувати варення, овочі – заквасити або законсервувати.

М’ясо

З цим продуктом ситуація складніша.

– Якщо вимкнули електроенергію, а на вулиці мінусова температура, то кожен шматок оберніть папером, а потім рушником, складіть щільно у металеву ємність та виставте на вулицю. Можна використовувати термосумки, – радить Євген Клопотенко.

Крім того, з будь-якого м’яса можна зробити тушонку.

Читайте також: Як не отруїтися під час тривалого перебування у бомбосховищі

Риба

З неї можна приготувати рибні консерви. Подовжити термін придатності продукту легко також за допомогою солі.

– Очистьте рибу від луски, приберіть нутрощі та зябра, помийте та добре висушіть паперовим рушником. Складіть у металеву ємність, добре пересипаючи сіллю. Поставте у прохолодне місце, – пояснює шеф-повар.

Вершкове масло та сир

Масло шеф радить обернути пергаментним папером, скласти у ємність та залити холодною, трішки підсоленою водою. Зверху необхідно накрити тарілкою, а на неї поставити щось важке.

Зберігати краще у прохолодному місці.

Молоко, сир та сметана

Молоко для довшого зберігання треба прокип’ятити, додавши ½ ч. л. соди на 3 л. Після цього його слід перелити у сухі чисті банки.

Сир варто перекласти у скляні банки, а потім помістити їх у холодну воду. Те ж саме можна зробити із баночками сметани.

Хліб

З цим продуктом найлегше – з нього просто зробити сухарі.

Джерело: Клопотенко