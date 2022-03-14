Як зберегти продукти без холодильника – рекомендації Клопотенка

Через війну в Україні може виникнути ситуація, коли буде вимкнено електрику, а разом із нею – і холодильник. Або ж родина довгий час перебуває у бомбосховищі, де не найкращі умови для зберігання продуктів.
Шеф-повар Євген Клопотенко розповів, як зберігати продукти без холодильника.
Рекомендації
- Овочі та фрукти
Їх можна зберігати й так. Головне – знайти прохолодне та темне місце. Морква та буряк добре зберігаються у ящику з піском, картоплю рекомендується ховати від сонячного проміння.
Якщо вони почали псуватися, їх можна обрізати та використати надалі. З фруктів можна приготувати варення, овочі – заквасити або законсервувати.
- М’ясо
З цим продуктом ситуація складніша.
– Якщо вимкнули електроенергію, а на вулиці мінусова температура, то кожен шматок оберніть папером, а потім рушником, складіть щільно у металеву ємність та виставте на вулицю. Можна використовувати термосумки, – радить Євген Клопотенко.
Крім того, з будь-якого м’яса можна зробити тушонку.
- Риба
З неї можна приготувати рибні консерви. Подовжити термін придатності продукту легко також за допомогою солі.
– Очистьте рибу від луски, приберіть нутрощі та зябра, помийте та добре висушіть паперовим рушником. Складіть у металеву ємність, добре пересипаючи сіллю. Поставте у прохолодне місце, – пояснює шеф-повар.
- Вершкове масло та сир
Масло шеф радить обернути пергаментним папером, скласти у ємність та залити холодною, трішки підсоленою водою. Зверху необхідно накрити тарілкою, а на неї поставити щось важке.
Зберігати краще у прохолодному місці.
- Молоко, сир та сметана
Молоко для довшого зберігання треба прокип’ятити, додавши ½ ч. л. соди на 3 л. Після цього його слід перелити у сухі чисті банки.
Сир варто перекласти у скляні банки, а потім помістити їх у холодну воду. Те ж саме можна зробити із баночками сметани.
- Хліб
З цим продуктом найлегше – з нього просто зробити сухарі.
Джерело: Клопотенко