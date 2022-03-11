Під час перебування у сховищах не завжди виходить дотримуватися правил безпечного харчування, стежити за збереженням продуктів. Через це зростає ризик отруєння.

У Центрі громадського здоров’я назвали перші симптоми отруєння та нагадали, як його попередити.

Ознаки:

біль у шлунку;

спазми шлунка;

нудота;

блювання;

діарея;

підвищення температури.

Як вберегтися від харчового отруєння:

регулярно мити руки;

стежити за чистотою посуду, поверхонь, де готується їжа;

уникати перехресного забруднення продуктів (відокремлювати м’ясо, молочні продукти та овочі);

забезпечувати належну термічну обробку продуктів;

правильно зберігати продукти харчування.

24 лютого Росія напала на Україну. Це значно змінило життя багатьох людей. Частина з них втратила роботу та вимушена постійно перебувати у бомбосховищі.

Громадян закликають дбати про своє здоров’я та психіку. Важливо ретельно перевіряти інформацію та довіряти лише перевіреним ЗМІ.

Джерело: Центр громадського здоров’я України