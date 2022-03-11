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Як не отруїтися під час тривалого перебування у бомбосховищі

12 Березня 2022, 01:47
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Як не отруїтися під час тривалого перебування у бомбосховищі
Джерело: Depositphotos

Під час перебування у сховищах не завжди виходить дотримуватися правил безпечного харчування, стежити за збереженням продуктів. Через це зростає ризик отруєння.

У Центрі громадського здоров’я назвали перші симптоми отруєння та нагадали, як його попередити.

Ознаки:

  • біль у шлунку;
  • спазми шлунка;
  • нудота;
  • блювання;
  • діарея;
  • підвищення температури.
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Як вберегтися від харчового отруєння:

  • регулярно мити руки;
  • стежити за чистотою посуду, поверхонь, де готується їжа;
  • уникати перехресного забруднення продуктів (відокремлювати м’ясо, молочні продукти та овочі);
  • забезпечувати належну термічну обробку продуктів;
  • правильно зберігати продукти харчування.

24 лютого Росія напала на Україну. Це значно змінило життя багатьох людей. Частина з них втратила роботу та вимушена постійно перебувати у бомбосховищі.

Громадян закликають дбати про своє здоров’я та психіку. Важливо ретельно перевіряти інформацію та довіряти лише перевіреним ЗМІ.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
Здорове харчування , Отруєння , Поради , поради лікаря
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