Під час перебування у сховищах не завжди виходить дотримуватися правил безпечного харчування, стежити за збереженням продуктів. Через це зростає ризик отруєння.
У Центрі громадського здоров’я назвали перші симптоми отруєння та нагадали, як його попередити.
Ознаки:
- біль у шлунку;
- спазми шлунка;
- нудота;
- блювання;
- діарея;
- підвищення температури.
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Як вберегтися від харчового отруєння:
- регулярно мити руки;
- стежити за чистотою посуду, поверхонь, де готується їжа;
- уникати перехресного забруднення продуктів (відокремлювати м’ясо, молочні продукти та овочі);
- забезпечувати належну термічну обробку продуктів;
- правильно зберігати продукти харчування.
24 лютого Росія напала на Україну. Це значно змінило життя багатьох людей. Частина з них втратила роботу та вимушена постійно перебувати у бомбосховищі.
Громадян закликають дбати про своє здоров’я та психіку. Важливо ретельно перевіряти інформацію та довіряти лише перевіреним ЗМІ.
Джерело: Центр громадського здоров’я України