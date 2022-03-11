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Советы

Как не отравиться во время длительного пребывания в бомбоубежище

12 марта 2022, 01:47
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Как не отравиться во время длительного пребывания в бомбоубежище
Источник: Depositphotos

Во время пребывания в убежищах не всегда выходит соблюдать правила безопасного питания, следить за сохранностью продуктов. Из-за этого возрастает риск отравления.

В Центре общественного здоровья назвали первые симптомы отравления и напомнили, как его предотвратить.

Признаки:

  • боли в желудке;
  • спазмы желудка;
  • тошнота;
  • рвота;
  • диарея;
  • повышение температуры.
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Как уберечься от пищевого отравления:

  • регулярно мыть руки;
  • следить за чистотой посуды, поверхностей, где готовится еда;
  • избегать перекрестного загрязнения продуктов (отделять мясо, молочные продукты и овощи);
  • обеспечивать надлежащую термическую обработку продуктов;
  • правильно хранить продукты питания.

24 февраля Россия напала на Украину. Это значительно изменило жизнь многих людей. Часть из них потеряли работу и вынуждены постоянно находиться в бомбоубежище.

Граждан призывают заботиться о своем здоровье и психике. Важно тщательно проверять информацию и доверять только проверенным СМИ.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Теги
Здоровое питание , Отравление , Советы , поради лікаря
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