Во время пребывания в убежищах не всегда выходит соблюдать правила безопасного питания, следить за сохранностью продуктов. Из-за этого возрастает риск отравления.

В Центре общественного здоровья назвали первые симптомы отравления и напомнили, как его предотвратить.

Признаки:

боли в желудке;

спазмы желудка;

тошнота;

рвота;

диарея;

повышение температуры.

Как уберечься от пищевого отравления:

регулярно мыть руки;

следить за чистотой посуды, поверхностей, где готовится еда;

избегать перекрестного загрязнения продуктов (отделять мясо, молочные продукты и овощи);

обеспечивать надлежащую термическую обработку продуктов;

правильно хранить продукты питания.

24 февраля Россия напала на Украину. Это значительно изменило жизнь многих людей. Часть из них потеряли работу и вынуждены постоянно находиться в бомбоубежище.

Граждан призывают заботиться о своем здоровье и психике. Важно тщательно проверять информацию и доверять только проверенным СМИ.

Источник: Центр общественного здоровья Украины