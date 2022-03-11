Во время пребывания в убежищах не всегда выходит соблюдать правила безопасного питания, следить за сохранностью продуктов. Из-за этого возрастает риск отравления.
В Центре общественного здоровья назвали первые симптомы отравления и напомнили, как его предотвратить.
Признаки:
- боли в желудке;
- спазмы желудка;
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- повышение температуры.
Читайте также:Пищевое отравление: симптомы, лечение, профилактика
Как уберечься от пищевого отравления:
- регулярно мыть руки;
- следить за чистотой посуды, поверхностей, где готовится еда;
- избегать перекрестного загрязнения продуктов (отделять мясо, молочные продукты и овощи);
- обеспечивать надлежащую термическую обработку продуктов;
- правильно хранить продукты питания.
24 февраля Россия напала на Украину. Это значительно изменило жизнь многих людей. Часть из них потеряли работу и вынуждены постоянно находиться в бомбоубежище.
Граждан призывают заботиться о своем здоровье и психике. Важно тщательно проверять информацию и доверять только проверенным СМИ.
Источник: Центр общественного здоровья Украины