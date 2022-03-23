Шок первых дней войны, страх, боль, угроза жизни, круглосуточный стресс, сильная усталость, потеря дома, близких. Это еще один вид оружия – невидимый, но разрушительный для нашего организма.

– Все мы по-разному реагируем на войну, у каждого из нас есть свои резервы здоровья, резервы крепости, — пишет на своей странице в Facebook врач-диетолог Оксана Скиталинская. — Потрясение, которое сменяется длительным стрессом, постоянным ощущением тревоги, нарушает тонкие биохимические процессы, запускает каскады гормональных и нейромедиаторных дисбалансов, влияющих на ответ организма.

При истощении резервных возможностей стресс проявляется:

головной болью, тяжестью засыпания, частым пробуждением среди ночи и чтением новостей;

снижением работоспособности, мотивации, повышенной утомляемостью;

суетливостью или заторможенностью;

постоянным ощущением страха, скачками мыслей, ощущением беспомощности;

невозможностью расслабиться и отдохнуть во время сна;

расстройствами пищеварения (поносами, запорами), сухостью во рту;

отсутствием аппетита или постоянным перееданием;

болями в груди, сердцебиением, холодными конечностями, ощущением жара в теле;

тягой к сладкому, жирному, соленому, алкоголю, сигаретам и тому подобному.

И нам, несмотря на происходящее, нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить развития затяжного стресса. Ведь он приводит к болезням сердца и проблемам сосудов (гипертонической и ишемической болезней), расстройствам пищеварения, сахарному диабету, онкологическим и нервно-психическим заболеваниям.

Пытаясь стимулировать свой истощенный организм, мы едим больше сладостей, жирной пищи, пьем больше кофе и крепкого чая, употребляем энергетические напитки.

Пытаясь снять напряжение, употребляем алкоголь, курим. Но это лишь усугубляет стресс и еще больше истощает физические и психические резервы.

Слишком много кофе и чая

Кофе и чай стимулируют синтез дофамина, адреналина, норадреналина, кортизола и глюкокортикоидов, стимулируют симпатическую нервную систему, приводя, в частности, к переоценке опасностей и повышению уровня психологического стресса.

Кофеин поддерживает хронический стресс, угнетает деятельность щитовидной железы, иммунной системы, приводит к повышению АД.

Алкоголь

Алкоголь успокаивает только на непродолжительное время, а в целом повышает уровень тревожности. Кроме того, алкоголь выводит магний, ведущий к воспалению, гипертонии, сахарному диабету и астме.

Еда-антистресс

Конечно, оптимальный вариант – питаться сбалансированно. Однако многие готовят еду сегодня просто автоматически, потому что так надо. И все же следует обратить внимание на некоторые моменты.

Вода. Даже легкое обезвоживание усугубляет самочувствие.

Полноценный белок.

Витамины группы В, в особенности витамин В6. Он необходим для синтеза серотонина и крепкого сна. Источники: капуста, чеснок, каши, орехи.

ДГК (докозагексаеновая кислота). Нужна для защиты нейронов: морская рыба (может быть консервированная), а также орехи, семена льна.

Пребиотики. Нужны для роста здоровых бактерий, влияющих на настроение и сон: чеснок, лук, банан, овес.

Витамины А и С, снижающие уровень кортизола: морская жирная рыба, настой из шиповника, петрушка зеленая, капуста белокочанная.

Магний. Обладает успокаивающим действием, способствует расслаблению мышц: орехи, гречка, овес, отруби (добавлять к каше), какао.

Белок уменьшает стресс

Когда человек находится в состоянии стресса, нужно большее, чем обычно количество белка. Он обеспечивает синтез многих гормонов и нейромедиаторов.

Если в рационе недостаточно белка, организм начинает использовать белок мышц, скелетной мускулатуры, внутренних органов. Именно поэтому после перенесенного стресса у многих людей обостряются хронические заболевания.

Итак, не забывайте о яйцах, супах и борщах на нежирных мясных и рыбных бульонах, каше на бульонах, рыбе, сыре.

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Витаминные препараты

При стрессе резко увеличивается потребность в витаминах и минералах, поэтому в этот период, если есть возможность, можно принимать витаминные и поливитаминные препараты.

Дрожжи пивные (продаются в аптеке) – по две таблетки 2-3 раза в день . Они являются источником легкоусвояемых витаминов группы В.

. Они являются источником легкоусвояемых витаминов группы В. Магний в сочетании с витамином B6 . Дневная норма магния: 350–800 мг.

. Дневная норма магния: Витамин Д. 800-1000 МЕ.

Витамины А и Е. Краткосрочные курсы (в среднем 2 недели).

Крепкий сон

Нужно приложить максимум усилий для качественного сна. Несмотря на боль утрат, душевные переживания и страдания, мы остаемся живыми людьми.

Больше всего нам хочется вернуться к своей жизни, с ее спокойствием, обыденными стрессами, планами и мечтами.

Да, мы растеряны и многие все еще не в состоянии “собраться вместе”, подавлены и находятся в прострации.

Однако, не менее важно сохранение нашего собственного здоровья и своих близких.

Мы должны быть сильными, уравновешенными, чтобы помогать тем, кто защищает нашу свободу, наше спокойствие и нашу землю!