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Вівсяний млинець та тости з авокадо. Що приготувати на сніданок

20 Грудня 2021, 18:46
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Вівсяний млинець та тости з авокадо. Що приготувати на сніданок
Джерело: Pixabay

Тости та вівсяний млинець – чудовий варіант здорового та корисного сніданку.

Ведуча програми Факти Анастасія Мазур поділилася рецептом страви, з якої традиційно розпочинає ранок.

Вона буде доречною і для дітей.

Рецепт вівсяного млинця та тостів з авокадо

Інгредієнти

  • Авокадо
  • М’який сир
  • Вівсянка
  • Яйця
  • Помідори черрі
  • Сіль
  • Хліб
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Приготування

  1. На сухій сковорідці підсмажити хліб.
  2. Почистити авокадо, роздавити його ложкою, додати сіль, лимонний сік та трішки чорного меленого перцю.
  3. Нарізати помідори, додати до авокадо.
  4. Намазати на хліб м’який сир.
  5. Викласти суміш із авокадо та помідорів.
  6. Вбити два яйця у тарілку, додати до них 2 ст. л вівсянки. Перемішати.
  7. Обсмажити на сковорідці млинець.
  8. Викласти на тарілку та смакувати разом з тостами та кавою.

Теги
Здорове харчування , Сніданок
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