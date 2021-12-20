Тости та вівсяний млинець – чудовий варіант здорового та корисного сніданку.
Ведуча програми Факти Анастасія Мазур поділилася рецептом страви, з якої традиційно розпочинає ранок.
Вона буде доречною і для дітей.
Рецепт вівсяного млинця та тостів з авокадо
Інгредієнти
- Авокадо
- М’який сир
- Вівсянка
- Яйця
- Помідори черрі
- Сіль
- Хліб
Приготування
- На сухій сковорідці підсмажити хліб.
- Почистити авокадо, роздавити його ложкою, додати сіль, лимонний сік та трішки чорного меленого перцю.
- Нарізати помідори, додати до авокадо.
- Намазати на хліб м’який сир.
- Викласти суміш із авокадо та помідорів.
- Вбити два яйця у тарілку, додати до них 2 ст. л вівсянки. Перемішати.
- Обсмажити на сковорідці млинець.
- Викласти на тарілку та смакувати разом з тостами та кавою.