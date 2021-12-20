20 декабря 2021, 18:46 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Тосты и овсяный блин – отличный вариант здорового и полезного завтрака. Ведущая программы Факты Анастасия Мазур поделилась рецептом блюда, которым традиционно начинает утро. Его можно готовить и детям. Рецепт овсяного блина и тостов с авокадо Ингредиенты Авокадо

Мягкий сыр

Овсянка

Яйца

Помидоры черри

Соль

Хлеб Читайте также: Грозит быстрым голодом и перееданием. Топ-5 худших продуктов для завтрака Приготовление На сухой сковороде поджарить хлеб. Почистить авокадо, раздавить его ложкой, добавить соль, лимонный сок и немного черного молотого перца. Нарезать помидоры, добавить в авокадо. Намазать на хлеб мягкий творог. Выложить смесь из авокадо и помидоров. Вбить два яйца в тарелку, добавить к ним 2 ст. л овсянки. Перемешать. Обжарить на сковороде блинчик. Выложить на тарелку и есть вместе с тостами и кофе.

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