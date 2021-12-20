Тосты и овсяный блин – отличный вариант здорового и полезного завтрака.
Ведущая программы Факты Анастасия Мазур поделилась рецептом блюда, которым традиционно начинает утро.
Его можно готовить и детям.
Рецепт овсяного блина и тостов с авокадо
Ингредиенты
- Авокадо
- Мягкий сыр
- Овсянка
- Яйца
- Помидоры черри
- Соль
- Хлеб
Приготовление
- На сухой сковороде поджарить хлеб.
- Почистить авокадо, раздавить его ложкой, добавить соль, лимонный сок и немного черного молотого перца.
- Нарезать помидоры, добавить в авокадо.
- Намазать на хлеб мягкий творог.
- Выложить смесь из авокадо и помидоров.
- Вбить два яйца в тарелку, добавить к ним 2 ст. л овсянки. Перемешать.
- Обжарить на сковороде блинчик.
- Выложить на тарелку и есть вместе с тостами и кофе.