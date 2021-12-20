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Овсяный блин и тосты с авокадо. Что приготовить на завтрак

20 декабря 2021, 18:46
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Овсяный блин и тосты с авокадо. Что приготовить на завтрак
Источник: Pixabay

Тосты и овсяный блин – отличный вариант здорового и полезного завтрака.

Ведущая программы Факты Анастасия Мазур поделилась рецептом блюда, которым традиционно начинает утро.

Его можно готовить и детям.

Рецепт овсяного блина и тостов с авокадо

Ингредиенты

  • Авокадо
  • Мягкий сыр
  • Овсянка
  • Яйца
  • Помидоры черри
  • Соль
  • Хлеб
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Приготовление

  1. На сухой сковороде поджарить хлеб.
  2. Почистить авокадо, раздавить его ложкой, добавить соль, лимонный сок и немного черного молотого перца.
  3. Нарезать помидоры, добавить в авокадо.
  4. Намазать на хлеб мягкий творог.
  5. Выложить смесь из авокадо и помидоров.
  6. Вбить два яйца в тарелку, добавить к ним 2 ст. л овсянки. Перемешать.
  7. Обжарить на сковороде блинчик.
  8. Выложить на тарелку и есть вместе с тостами и кофе.

Теги
Здоровое питание , Сніданок
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