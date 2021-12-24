Завтрак – важный прием пищи, который не стоит пропускать. В то же время он должен быть питательным, чтобы заряжать энергией на весь день.
Факты ICTV собрали рецепты низкокалорийных пп-завтраков.
Авокадо с яйцом
Ингредиенты
- 1 спелое авокадо
- 2 яйца
- соль, перец, зелень – по вкусу
Приготовление
- Разрезать авокадо на две части, сделать ложкой углубление для яйца.
- Вбить туда яйца, посыпать солью, специями и зеленью.
- Запекать 15-20 минут в духовке при температуре 180 градусов.
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Овсяный блин
- 1 яйцо
- 30 мл воды или молока
- 2-4 ст. л. овсянки
Приготовление
- Смешать овсянку с яйцом, солью и специями.
- Обжарить на сковороде без растительного масла.
- Можно есть с сыром, хамоном, зеленью и инжиром.
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Творожный блин с начинкой
Ингредиенты
- 90 г сыра
- 30 г овсянки
- 1 яйцо
- 30 г авокадо
- сыр для смазки
- соль, специи
Приготовление
- Овсяные хлопья перебиваем блендером, будет мука крупного помола.
- Творог разминаем вилкой и к нему добавляем овсянку, соль и специи, тщательно перемешиваем.
- Творожную массу выкладываем и распределяем равномерно на сухой сковороде и обжариваем с двух сторон под закрытой крышкой.
- После приготовления блин смазываем сыром и выкладываем авокадо.
- Можно экспериментировать с начинкой.
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Такие варианты завтрака не будут способствовать набору лишнего веса, в то же время насыщают организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.
Фото: recipes_pp_protein