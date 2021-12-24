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Полезные и низкокалорийные завтраки на скорую руку. Как приготовить

24 декабря 2021, 07:55
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Полезные и низкокалорийные завтраки на скорую руку. Как приготовить

Завтрак – важный прием пищи, который не стоит пропускать. В то же время он должен быть питательным, чтобы заряжать энергией на весь день.

Факты ICTV собрали рецепты низкокалорийных пп-завтраков.

Авокадо с яйцом

Ингредиенты

  • 1 спелое авокадо
  • 2 яйца
  • соль, перец, зелень – по вкусу
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Приготовление

  1. Разрезать авокадо на две части, сделать ложкой углубление для яйца.
  2. Вбить туда яйца, посыпать солью, специями и зеленью.
  3. Запекать 15-20 минут в духовке при температуре 180 градусов.

 

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Публикация от Богдана (@cooking_by_buba)

Овсяный блин

  • 1 яйцо
  • 30 мл воды или молока
  • 2-4 ст. л. овсянки

Приготовление

  1. Смешать овсянку с яйцом, солью и специями.
  2. Обжарить на сковороде без растительного масла.
  3. Можно есть с сыром, хамоном, зеленью и инжиром.

 

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Публикация от Їсти смачно ???? (@eaty_delicious_healthy)

Творожный блин с начинкой

Ингредиенты

  • 90 г сыра
  • 30 г овсянки
  • 1 яйцо
  • 30 г авокадо
  • сыр для смазки
  • соль, специи
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Приготовление

  1. Овсяные хлопья перебиваем блендером, будет мука крупного помола.
  2. Творог разминаем вилкой и к нему добавляем овсянку, соль и специи, тщательно перемешиваем.
  3. Творожную массу выкладываем и распределяем равномерно на сухой сковороде и обжариваем с двух сторон под закрытой крышкой.
  4. После приготовления блин смазываем сыром и выкладываем авокадо.
  5. Можно экспериментировать с начинкой.

 

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Публикация от Кулинария , ПП Рецепты ???? (@recipes_pp_protein)

Такие варианты завтрака не будут способствовать набору лишнего веса, в то же время насыщают организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.

Фото: recipes_pp_protein

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