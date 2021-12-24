Завтрак – важный прием пищи, который не стоит пропускать. В то же время он должен быть питательным, чтобы заряжать энергией на весь день.

Факты ICTV собрали рецепты низкокалорийных пп-завтраков.

Авокадо с яйцом

Ингредиенты

1 спелое авокадо

2 яйца

соль, перец, зелень – по вкусу

Приготовление

Разрезать авокадо на две части, сделать ложкой углубление для яйца. Вбить туда яйца, посыпать солью, специями и зеленью. Запекать 15-20 минут в духовке при температуре 180 градусов.

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Овсяный блин

1 яйцо

30 мл воды или молока

2-4 ст. л. овсянки

Приготовление

Смешать овсянку с яйцом, солью и специями. Обжарить на сковороде без растительного масла. Можно есть с сыром, хамоном, зеленью и инжиром.

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Творожный блин с начинкой

Ингредиенты

90 г сыра

30 г овсянки

1 яйцо

30 г авокадо

сыр для смазки

соль, специи

Приготовление

Овсяные хлопья перебиваем блендером, будет мука крупного помола. Творог разминаем вилкой и к нему добавляем овсянку, соль и специи, тщательно перемешиваем. Творожную массу выкладываем и распределяем равномерно на сухой сковороде и обжариваем с двух сторон под закрытой крышкой. После приготовления блин смазываем сыром и выкладываем авокадо. Можно экспериментировать с начинкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кулинария , ПП Рецепты ???? (@recipes_pp_protein)

Такие варианты завтрака не будут способствовать набору лишнего веса, в то же время насыщают организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.

Фото: recipes_pp_protein