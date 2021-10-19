Згідно досліджень вчених Пенсільванського університету в США, якщо половину тарілки, призначеної для дитини, заповнити овочами і фруктами, це реально допоможе зробити її харчування більш корисним і здоровим.

Згідно попереднього дослідження, проведеного Центром з контролю і профілактики захворювань, близько 60% дітей отримують недостатньо фруктів, а 93% – овочів, що свідчить про необхідність розробки стратегій, що спонукають дітей їсти більше здорових і корисних продуктів.

У своїй науковій роботі дослідники перевірили дві стратегії, що спонукають дітей їсти більше фруктів і овочів.

Перша стратегія – просто додавали на 50% більше фруктових і овочевих гарнірів до дитячих обідів протягом дня. Друга стратегія – замінювали на 50% фруктами і овочами еквівалентну вагу інших продуктів. Наприклад, якщо додавали 50 грамів овочів в обід, то вичитували 50 грамів макаронів з сиром.

Було виявлено, що перша стратегія призвела до того, що діти з’їли на 24% більше овочів і на 33% більше фруктів в порівнянні з контрольним меню. Друга стратегія продемонструвала більш оптимістичний результат – на 41% більше овочів і на 38% більше фруктів.

Таким чином, дослідження переконливо показало, що і батьки, і педагоги шкіл цілком можуть сприяти здоровому дитячому харчуванню.

– Вирішуючи, чим годувати дітей, потрібно пам’ятати, що половину їжі повинні складати фрукти і овочі, – переконана директор лабораторії з вивчення імунної поведінки людини Барбара Роллс.

За її словами, якщо ви починаєте бачити, що подаєте занадто багато їжі і у вас більше відходів, то можете скоротити споживання висококалорійної їжі.

Експериментуйте і отримуйте задоволення, пробуючи різні фрукти і овочі, щоб побачити, що саме дітям подобається найбільше.

Маленькі хитрощі від вчених:

фрукти і овочі слід подавати в якості першої страви або закуски, коли діти голодні, так вони з’їдять набагато більше

страви або закуски, коли діти голодні, так вони з’їдять набагато більше добре працюють і змішані страви, наприклад, якщо змішати кольорову капусту або гарбуз з соусом для макаронів і сиром або додати фруктове пюре в брауні або суміш для тістечок.

Таким чином, ви не зменшите смакові якості страви, але діти однозначно з’їдять більше продуктів, які їм необхідні для повноцінного росту і розвитку.