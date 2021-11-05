Коли середньостатистична людина відчуває симптоми ГРВІ, вона питає, які противірусні ліки краще обрати. Лікаря Євгена Комаровського це доводить до сліз. На своєму YouTube-каналі він розповідає, чому не треба приймати противірусні препарати.

– ГРВІ – найпоширеніша хвороба серед людей, – пояснює Комаровський. – Респіраторних вірусів тисячі, і людина хворіє на них регулярно. Діти – від шести до 12 разів на рік. І це нормально.

І людський організм, говорить Євген Комаровський, створений таким чином, щоб самостійно, без допомоги впоратися з вірусами. Тобто, без ліків.

Та якщо ви звикли при кожному чханні приймати нібито противірусні ліки, то у вас виникає думка, що ви вилікувалися завдяки пігулкам.

– Коли ви вирішили приймати противірусний препарат, подумайте. Від яких саме вірусів він діє? – запитує лікар. – Адже немає одного препарату від всіх вірусів.

Ефективні противірусні препарати існують – проти грипу, ВІЛ, – але вони дуже токсичні, і їх призначає лише лікар. Отже, якщо захворіли, не приймайте противірусні препарати. Бо ті, що розрекламовані по телевізору, належать до класу “треба ж щось робити”.

Джерело: Євген Комаровський