Когда среднестатистический человек испытывает симптомы ОРВИ, он спрашивает, какие противовирусные лекарства лучше выбрать. Врача Евгения Комаровского это доводит до слез. На своем YouTube-канале он рассказывает, почему не надо принимать противовирусные препараты.

— ОРВИ — самая распространенная болезнь среди людей, — объясняет Комаровский. — Респираторных вирусов тысячи, и человек болеет от них регулярно. Дети — от шести до 12 раз в год. И это нормально.

И человеческий организм, говорит Евгений Комаровский, создан таким образом, чтобы самостоятельно, без помощи справиться с вирусами. То есть, без лекарств.

Но если вы привыкли при каждом чихе принимать якобы противовирусные лекарства, то у вас возникает мысль, что вы вылечились благодаря таблеткам.

— Когда вы решили принимать противовирусный препарат, подумайте. От каких именно вирусов он действует? — спрашивает врач. — Ведь нет одного препарата от всех вирусов.

Эффективные противовирусные препараты существуют — против гриппа, ВИЧ, — но они очень токсичны, и их назначает лишь врач. Итак, если заболели, не принимайте противовирусные препараты. Потому что те, что разрекламированы по телевизору, относятся к классу “надо же что-то делать”.

Источник: Евгений Комаровский