Когда у ребенка часто возникает сухой кашель без видимых причин и проявлений вирусной инфекции, а лекарственные средства не помогают, родители в панике начинают искать у ребенка глисты.

— В большинстве случаев причиной сухого кашля являются не глисты, — утверждает педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

Есть два основных момента, на которые нужно обратить внимание.

Первое — аллергическая реакция. Проследите, при каких обстоятельствах малыш начинает кашлять, что предшествовало возникновению кашля, где вы были, общались ли с животными.

Второе, и как утверждает доктор Комаровский, главное. Кашель без каких-либо симптомов вирусной инфекции — это реакция организма на параметры воздуха. Когда ребенок находится все время в теплом и сухом воздухе, он практически всегда кашляет.

У него накапливается в легких сухая слизь. Когда он выходит на улицу и начинает дышать нормальным воздухом, у него снова возникает кашель, потому что организм старается очиститься от накопившейся слизи.

Родители сразу же тянут его домой, чтобы он снова сидел в теплом и сухом воздухе.

— Поэтому, если дети кашляют без симптомов ОРЗ, то надо не глистов искать, а измерить температуру и влажность воздуха в помещении, где ребенок играет и спит, — советует Комаровский.

Доктор Комаровский советует укладывать детей спать в теплых пижамах, под теплое одеяло в комнате, где температура воздуха не выше 18 градусов, а влажность составляет 40-60 %. При таких параметрах воздуха кашель исчезнет через неделю.

После начала учебного года дети много контактируют друг с другом, поэтому начинают чаще болеть. Но не всегда сразу можно определить, чем ребенок заболел — коронавирусом или же обычной простудой. Эксперт рассказывает о признаках, которые помогут отличить простуду от коронавируса.

Источник: Комаровский.