Коли у дитини часто виникає сухий кашель без явних причин і проявів вірусної інфекції, а лікарські засоби не допомагають, батьки в паніці починають шукати у дитини глисти.

– У більшості випадків причиною сухого кашлю є не глисти, – стверджує педіатр Євген Комаровський на своєму YouTube-каналі.

Є два основних моменти, на які потрібно звернути увагу.

Перше – алергічна реакція. Простежте, за яких обставин малюк починає кашляти, що передувало виникненню кашлю, де ви були, чи спілкувалися з тваринами.

Друге, і як стверджує доктор Комаровський, головне. Кашель без будь-яких симптомів вірусної інфекції – це реакція організму на параметри повітря. Коли дитина перебуває весь час у приміщенні з теплим і сухим повітрям, вона практично завжди кашляє.

У неї накопичується в легенях сухий слиз. Коли вона виходить на вулицю і починає дихати нормальним повітрям, у неї знову виникає кашель, тому що організм намагається очиститися від накопиченого слизу.

Батьки одразу ж тягнуть дитину додому, щоб вона знову сиділа в теплому і сухому повітрі.

– Тому, якщо діти кашляють без симптомів ГРЗ, то треба не глистів шукати, а виміряти температуру і вологість повітря в приміщенні, де дитина грається і спить, – наполягає Комаровський.

Доктор Комаровський радить укладати дітей спати в теплих піжамах, під теплу ковдру в кімнаті, де температура повітря не вища за 18 градусів, а вологість становить 40-60%. З такими параметрами повітря кашель зникне через тиждень.

Після початку навчального року діти багато контактують одне з одним, тому починають частіше хворіти. Та не завжди одразу можна визначити, на що дитина захворіла – коронавірус або ж звичайну застуду. Експерт розказує про ознаки, що допоможуть відрізнити застуду від коронавірусу.

Джерело: Комаровський.