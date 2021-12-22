Мы привыкли к тому, что фруктовые соки полезны. Особенно детям. Есть даже специальные заводы, где производят соки для детей. Но знаменитый педиатр Евгений Комаровский в очередной раз разбивает сложившийся стереотип — детям фруктовые соки не нужны.

Об этом он рассказала на своем YouTube-канале.

— Я вас удивлю, — заинтриговал доктор Комаровский. — Но детям не надо давать фруктовые соки.

Он объяснил, что сок — это просто очень сладкая водичка, в которой растворен витамин С. Безусловно, витамин С нужен и полезен, но самое ценное для детского организма содержится в мякоти фруктов. И когда из плода выжимают сок, то полезности не попадают в него.

— Обращаю внимание на то, что фруктовый сок — это концентрат углеводов и сахаров, — подчеркнул Комаровский. — Сейчас в рекомендациях диетологов всего мира почти отсутствуют советы давать детям соки.

Да, это удобно и вкусно, и дети предпочитают пить сок, а не грызть яблоки. Но доктор настоятельно рекомендует при любой возможности заменять фруктовые соки цельными фруктами.

А как же малыши, которые не могут еще грызть яблоки?

— Здесь я советую давать ребенку фруктовое пюре, — ответил педиатр.

Исключение!

— Сок, да еще разбавленный водой, нужно давать детям, когда они болеют острыми респираторными заболеваниями с высокой температурой, — посоветовал Комаровский. — Вот в этом случае яблочный сок будет лучше любой капельницы.

Запомнили? Только в случаях патологической потери жидкости при высокой температуре и инфекционном заболевании. А здоровые дети и их родители должны грызть яблоки.

Согласно исследованию ученых Пенсильванского университета в США, если половину тарелки, предназначенной для ребенка, заполнить овощами и фруктами, это реально поможет сделать его питание более полезным и здоровым.

Источник: Евгений Комаровский