Как приучить себя пить воды столько, сколько советуют специалисты? Этот вопрос задали доктору Евгению Комаровскому. И вот что он ответил на своем YouTube канале.

— Часто в среде сторонников здорового образа жизни и среди многих специалистов встречаются рекомендации о том, сколько воды нужно пить. Называют цифры 2-2,5 л для женщин и 3-3,5 для мужчин жидкости в день, — сказал Евгений Комаровский. — Сюда входит вся жидкость: и чай, и супы, и борщи.

Но, обратите внимание, заметил доктор, что нет ни научных работ, ни исследований, которые доказывали бы тот факт, что человек, который пьет такое количество жидкости, реже болеет и реже имеет серьезные проблемы со здоровьем.

— Есть такое понятие, как физиологические потребности, — объясняет педиатр. — Каждый из нас имеет такие физиологические потребности в еде, сне, питье, сексе, в опорожнении кишечника и мочевого пузыря. И логика, природа и здравый смысл говорят, что удовлетворять физиологические потребности надо мере их возникновения.

То есть спать, когда хочется спать, есть когда хочется есть, пить, когда хочется пить. Так вот, употреблять жидкости, воду и прочее, нужно, когда вы испытываете реальную жажду, когда пересохло во рту. Одним из очевидных признаков дефицита жидкости в организме является редкое мочеиспускание и насыщенная моча. На это тоже нужно обратить внимание.

— На самом деле мы, врачи говорим о необходимости много пить, потому, что мы боимся этого дефицита жидкости в организме, — сказал доктор Комаровский. — Потому что он влечет за собой повышенное давление и нагрузку на почки, нарушение терморегуляции и свертываемости крови. Одна из главных причин сгущения крови, повышенного тромбообразования, риска инфарктов и инсультов – дефицит жидкости в организме

Поэтому, если у вас есть реальные обстоятельства, когда вы жидкость активно теряете: физические нагрузки, сухой и теплый воздух, жара на улице, то в такой ситуации надо не дожидаться жажды, а активно пить воду. Это хорошая профилактика сгущения крови.

Таким образом, если у вас нет желания пить, не пейте. Главное, чтобы не было пересыхания в полости рта, ощущения жажды и насыщенной мочи. Если этого всего нет, то специально пить не нужно, советует Комаровский.

Источник: Комаровский